銀行高階主管指數下降 業者觀望未看空

金融研訓院14日發布8月銀行高階主管指數（BEI），綜合指數分數為51，其中，市場及經營指數雙降，但仍守在50以上，顯示業者未來3個月對市場暫轉觀望但未看空，經營面續保守但有期待。

金融研訓院今天發布報告指出，8月最新BEI綜合指數分數為51，較7月指數下降3.41%。其中，BEI經營指數分數為50.3，較7月指數下降0.59%；BEI市場面指數分數為54.2，較7月指數也下降13.69%。

研訓院分析，市場面指數大幅下降，結束連續4個月上揚走勢，主因7月指數過熱，8月市場面指數開始明顯回檔，顯示銀行高階主管對市場看法已有調整修正，但仍守在50以上。經營面指數則自6月彈升至50以上後，7、8月開始呈現連2降，顯示經營面指數向上彈升力道及動能不足。

綜合來看，研訓院表示，8月市場面、經營面分數雙雙下降，但仍守在50以上，顯示國內銀行業者對未來3個月後勢看法，整體來說是「市場面暫觀望但未看空、經營面續保守但仍有期待」。

進一步分析市場面各項分項指數，第一，利率市場方面，因預期央行第3、4季降息的機率降低，銀行高階主管對利率市場信心逐漸恢復當中；第二，股票市場方面，則是受美股近期重挫衝擊，對台股繼續向上突破走升的看法大為減弱，但觀察國際資金在亞洲及新興市場駐留的意願仍強，外資資金匯出力道沒有想像中大，銀行主管看好台股穩定有支撐，預計資金行情將可持續，目前仍以觀望氣氛居多。

第三，匯率市場方面，預期新台幣升值力道減弱，匯率應會趨穩，銀行主管認為，後續央行立場、10月美國匯率報告、聯準會新政策、美元指數走勢、台股走勢、外資及出口商態度等均為影響的轉折關鍵。

第四，房屋市場方面，受疫情及美中關係變化使台商資金回流投資帶動工業地、商辦需求增溫，此分項指數目前穩定在50之上，但波動幅度不大，顯示國內投資意願增強，帶動銀行業看好房市的量能可以健全穩定成長，今年全年GDP可望續由投資支出帶動成為維持正成長的關鍵。

最後，觀察經營面各項分項指數，因央行傾向維持現行利率水準，接下來銀行業利息收入業務有機會重拾動能，不過，海外分行業務則受到授信踩雷利空拖累，銀行主管對海外授信企業戶經營穩定及信用狀況疑慮增加。