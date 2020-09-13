超級央行周登場 台利率估連二凍

超級央行周登場，美、英、日央行會議後，中央銀行17日也將舉行第三季理監事聯席會議，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的調查結果顯示，受訪業者100％預估政策利率將連二季不調整，重貼現率將維持在1.125％。



金控主管認為，本次市場聚焦匯價政策，對央行利率關注度反而不高，其它觀察重點包括央行第一季推出的2千億元小企業貸款融通專案可能再加碼500～1,000億元；至於豪宅貸款成數最高六成管制，預料不會鬆綁。



金控主管表示，疫情在許多國家仍顯現嚴峻，經濟衝擊恐怕沒那麼快恢復。上周歐洲央行（ECB）會議結論仍維持寬鬆及購債不變，本周美國聯準會（Fed）、英國央行（BOE）及日本央行（BOJ）會議密集展開，市場普遍認為均將續唱鴿調，以支撐經濟避免嚴重衰退。



台灣疫情控制良好，經濟表現相對佳，央行並無進一步降息需要。金控主管指出，國內長期以來資金均過度充沛，第一季降息1碼（0.25個百分點），刺激更多資金流入市場，無處去化壓力加重，最後還是靠央行加發定存單調節。統計未到期定存單餘額7、8月均位在8兆元之上，9月更衝高至8.35兆元，屢創新高。



「台灣資金很充沛，反應在台股資金行情亮眼」，銀行主管強調，央行第一季降息後，利率低無可低，錢進股市作用發酵，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，7月底已達2.47兆元，並連續九個月創新高。



就長短率指標來看，短率指標的金融業隔夜拆款利率，半年來均在0.08％上下低點徘徊。長率指標10年期公債殖利率8月跌破0.4％，目前約0.41％。本報調查顯示，金融業者68％估第四季10年期公債殖利率將在0.40～0.45％區間整理。其他公債、國庫券、定存單標售利率普遍下探新低，凸顯政策利率應會連二凍。