新光R1投資人四提案 全勝

新光一號（新光R1）11日舉行受益人會議，投資人的四提案都以逾出席權數65％的得票率，壓制反對的新光、國泰聯盟，通過要增訂清算計畫，獲得輾壓式的勝利。兆豐銀亦公告，將依會議決議，向金管會申請變更新光R1的公開說明書及信託計畫，在取得金管會核准後再進行後續動作。

但增訂清算計畫是否代表要執行清算？銀行局表示，今年6月22日新光R1討論清算未通過，依法規，在之後一年內，新光R1不得再以任何形式討論清算，因此清算計畫要如何訂定、需不需要再次舉行受益人會議的重度表決，將先由兆豐銀評估。

會前新光人壽即以新光R1發起人的身份，去函信託機構兆豐銀行，質疑四提案恐有利益衝突、超出投資人提案權限、違反內稽內控等相關法令的問題，兆豐銀則僅回應此為「新光人壽臆測」，繼續舉行會議討論四提案，新光方面11日派新光R1管理機構新昕國際到場，全程錄影。

新光方面表示，由於兆豐銀舉行的是書面會議，不接受臨時提案，新昕國際在現場已向會議主席、信託公會代表、律師、會計師等表達立場，將再提供書面文件，要求納入議事錄，新光集團並已啟動相關研究及諮詢，認為兆豐銀並未善信託行的善良管理義務，未盡責評估提案及召開會議的合理性，將打算對兆豐銀行採取法律行動。

這次投資人提出的四議案，一是委任晶華公寓大廈管理維護公司出任信託監察人；二是變更新光R1信託計畫，增訂清算計畫；三為解任現任股務代理元富證券，並委任永豐金證券；四是新光R1未來一切法律事務不再委任谷姓律師辦理。

受益人臨時會是以書面方式舉行，出席率高達89.87％，會議從下午2點一路舉行到近5點，因為有投資人會前提出異議，所以兆豐銀行驗票、計票等都極為謹慎，但四案的贊成方最終都以出席受益權數的65.55～65.69％，反對方都約34.3％，兆豐銀判斷四案都只需要出席數1/2贊成，所以最終是贊成方在四案上取得壓倒性勝利。