國銀海外踩雷日日爆！ 黃天牧：已個別緊盯

國銀海外踩雷日日爆！繼10日爆印尼踩雷案後，11日又傳五行庫阿聯踩雷曝險1億美元，金管會是否將強化監理措施？金管會主委黃天牧11日上午視察一銀與中信銀雙語分行時指出，在新冠肺炎疫情過程中，每個國家經濟都會受影響，金管會在疫情爆發前後，對國內或國外經濟發展都非常重視，但台灣金融業有很強韌性、金融穩定沒問題，不至於需要採取更具體的措施，而且銀行局早在一、二個月前就已開始強化個別踩雷銀行監理。

黃天牧指出，對踩雷銀行會特別注意，但基本上台灣銀行整體逾放與資產覆蓋率各方面，即「金融韌性」上相對是很強韌，他強調「台灣金融體系的穩定性是沒有問題的」。

黃天牧進一步指出，銀行局這段時間，已針對不同銀行、整個資產品質，包括這些已曝光的踩雷的授信情況，已逐案、逐家檢視中，銀行局若覺得有個別案情比較特別需要注意，也會請當事銀行來說明，一直密切觀察中。

至於針對五行庫阿聯放款踩雷，一銀總座鄭美玲則回應表示，五行庫阿聯踩雷曝險這個案是舊案，且已經處理得差不多了。覆蓋率超過510％以上，資產品質維持穩健，目前還在可控範圍內。海外聯貸案個案若有任何要異狀要積極處理，會要求海外分行經理針對踩雷個案積極與主辦銀行聯絡處理，不能放著。大体上還好，大陸、香港都沒有需要費心的個案。

國銀海外踩雷頻仍，來自中東的阿聯最大私人醫療集團NMC，因疑涉財報作假的公司治理問題，聲請重整，高額跨國聯貸波及台資銀行，合計曝險約近1億美元。NMC籌組的聯貸總額高達8.25億美元，且其為阿拉伯聯合大公國規模最大的私人醫療集團，且在倫敦交易所上市，爆發財務醜聞後，牽連不少中東與歐洲的大型銀行、金融集團。

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