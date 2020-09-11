香港金融地位動搖 合庫決收攤港財管業務

香港時局動盪，合庫財富管理業務收攤。香港從去年反送中到今年的港版國安法，時局不斷動盪，資金也不斷外流，合庫金董事長雷仲達10日明確指出，合庫已決定收攤香港分行財富管理業務，包括相關人員也已撤回。

據了解，除了合庫，土銀的香港分行財管業務也已收攤，兆豐銀則為已實際停作的狀態。

至於一銀、華銀暫時維持現狀，但由於兩、三年前已因為評估法遵、資訊系統設備等相關問題，認為在香港承作財管業務風險太大，因此一銀、華銀原本的財管業務量極少。

雷仲達表示，合庫目前香港、大陸的授信部位都有降低，其中大陸曝險占淨值比重已由48％降到35％。至於香港，由於反送中、港版國安法、中美對抗等衝擊市場，讓香港原本金融中心地位動搖，合庫不僅降低對香港的放款曝險部位，隨著香港資金不斷外流，現在連同財富管理業務也確定會收攤，包括已撤回在香港的相關財管業務人員。

對於今年海外獲利所受的影響，雷仲達也表示，以兩岸三地的業務受影響最大，反而紐約分行業務影響有限。

根據八大行庫截至6月底止的最新資料，各大行庫香港分行上半年獲利普遍較去年同期衰退三、四成，甚至有行庫衰退幅度近五成，僅合庫、土銀分別衰退7％及19％較少。

至於存款，僅台銀、土銀、彰銀三家行庫香港分行成長19％、17％、2％，兆豐銀略減不到1％，其他銀行的存款衰退幅度則介於2～14％不等，由於存款不斷外流，因此更沒有承作財管業務的利基。

國銀高層指出，香港分行存、放款業務呈現全面衰退，其中放款衰減的情況比存款衰退更劇烈，因此也直接連動到獲利，現在只剩有價證券餘額有所成長。