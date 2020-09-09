央行擬加碼中小企業專案貸款

中央銀行因應疫情辦理中小企業貸款專案融通2千億元，4月啟動以來至9月8日止，受理金額已破1,500億元，達1,562.53億元，預估17日第三季理監事會議前，核貸金額也將破1,500億元，代表將剩不到500億元，央行滾動式調整的加碼金額受市場關注。



央行中小企業貸款專案融通至9月8日已核貸戶數14.15萬多戶，總計核貸金額1,456.04億元，平均來說，單月核貸約250～300億元，由於企業紓困申請期限至12月31日止，試算下來，原訂總額2千億元可能不夠用。央行總裁楊金龍先前表示，原訂2千億元額度如不夠用，會滾動式檢討調高額度因應。相關人士指出，17日央行第三季理監事會，可能再增額。



銀行主管指出，台灣疫情控制良好，但國際情勢依舊嚴峻，預料有效疫苗及治療藥物問世前，全球解封遙遙無期，台灣以出口為導向，企業難免續受衝擊，紓困需求仍在，中小企業貸款專案融通應適度上調額度，例如總額增為3千億元。



統計顯示，這次央行專案融通貸款，已有六銀行核貸逾百億元，依金額高低為合庫銀226.18億元、台企銀193.28億元、華銀176.08億元、一銀126.22億元、彰銀的116.88億元、台銀103.33億元。第七名至第十名各為兆豐銀85.82億元、土銀66.32億元、玉山銀64.88億元、北富銀56.24億元。



央行中小企業貸款專案4月上路後，便持續滾動檢討，4月20日增加小規模營業人貸款，7月24日提高A方案與B方案每戶貸款額度上限各為600萬與1,600萬元，8月10日調整適用優惠貸款利率期間延長至20210年6月30日，預料9月17日將調高專案總額度。