新光金自結8月獲利 增54％

外匯準備金已達相對安全水位。新光金控9日公告8月自結獲利，單月稅後盈餘25.01億元，比去年同期增加54％，累計前八月稅後獲利167.54億元，每股稅後盈餘1.31元。

主要是子公司新光人壽8月稅後獲利17.96億元，比去年8月稅後只賺10.16億元，明顯增加75％之多，且8月新壽單月增提13.6億元的外匯價格變動準備金，將餘額拉上62.4億元左右，已恢復相對安全水位，即之後新台幣強勢對新壽獲利的壓力已較前兩個月大幅減少。

新壽前八月累計稅後獲利118.95億元，比去年同期略減5.62％，但若加回新壽在7月一次增提40億元外匯準備金的因素，則新壽今年獲利其實已開始轉趨正成長，在匯兌壓力減輕後，之後獲利較有望開始成長。

新光銀行財務操作今年表現佳，8月稅後獲利5.76億元，累計前八月稅後獲利43.44億元，比去年同期成長20.23％，算是新光金銀保證子公司中，算是目前唯一獲利成長的子公司。

新壽5月外匯準備金餘額觸及法令的警戒線，即降到8.7億元左右，依規定不得再動用，且要加倍增提，所以新壽在新台幣匯率強勢時，匯兌成本對其獲利會造成較大的壓力，在7月新壽決定一口氣增提40億元外匯準備金，餘額拉高到48.8億元左右。

8月因為新台幣兌美元匯率有微幅回貶，壽險未避險部位即會有匯兌利益，加上人民幣走強，一籃子貨幣避險亦有成效，所以新壽8月再因有匯兌利益，一口氣增提13.6億元外匯準備金，餘額近62.4億元，已遠超過其安全水位的26.3億元，新壽表示，仍會繼續以有匯兌利益即提75％的提存率，繼續強化外匯準備金。