機器人理財疫軍突起 信託公會助攻

受惠疫情，全球機器人理財逆勢成長，信託公會也助攻國內機器人理財發展。信託公會9日舉辦研討會，阿爾發投顧董事長陳志彥指出，美國機器人理財2020年第一季開戶數大幅成長，包括Ameritrade成長150％、wealthfront成長68％、Betterment成長25％，且據Statista估計，全球機器人理財在2020年已有逾2億人、逾9千億美元的資產管理規模，預估2024年AUM會超越2.4兆美元。

信託公會理事長雷仲達表示，機器人理財服務自2008年於美國問世，全球機器人理財資產規模逐年成長，即使在疫情影響下，機器人理財開戶數也大幅成長；國內機器人理財方面，金管會2017年6月開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財），公布相關作業要點供國內證券投資顧問事業遵循，信託業做為國內財富管理的主要平台，為提供客戶更多元便捷的理財服務，也正著手研究藉由金融科技提升服務客戶的可能。

據證期局統計，目前國內已有13家金融機構開辦機器人理財業務，包括復華投信、野村投信、群益投信三家投信；鉅亨投顧、富蘭克林投顧、先鋒投顧、阿爾發投四家投顧，還有王道銀、兆豐銀、台新、國泰、永豐、一銀等六銀行。

中信銀、富邦銀則是用自動化服務設備提供投資組合，屬於「受託人有運用決定權」的方式，被劃分為指定單獨管理運用金錢信託，不屬於機器人理財法規範圍。

信託公會秘書長呂蕙容說明，機器人理財與理專服務的主要差異，在於理專是透過面對面與客戶洽談，在了解客戶需求及投資風險屬性後，向客戶推介合適的理財商品；機器人理財則是指完全經由網路互動，全無或極少人工服務，而提供客戶投資組合建議的顧問服務，兩者服務方式截然不同。

雷仲達表示，機器人理財在台灣的發展還屬初期萌芽的階段；對信託業來說也是值得切入的服務，透過本次研討會針對全球機器人理財發展歷程以及目前國內相關規範內容的整理與分享，相信可提供信託業研究發展此類理財服務創造商機參考。