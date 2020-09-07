第一金控、正新 力挺台灣網球

國內規模最大、總獎金最高的「正新瑪吉斯第一金控盃」全國網球團體錦標賽於9月4～6日在彰化員林運動公園開戰，本賽事共有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜，總獎金上看44.4萬元。在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，今年賽事已邁入第11屆。

第一金控及正新橡膠公司積極落實企業社會責任，更投入資源在台灣體壇，培養體育選手、舉辦及贊助各類盃賽，讓台灣的體育環境持續正向發展。「正新瑪吉斯第一金控盃」全國網球團體錦標賽為全國網壇最具指標性的網球賽事，參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組（12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等。

今年賽事在5日舉辦開幕典禮，首度提供轉播服務，由ELEVEN SPORTS精采直播，讓未能親臨現場的球迷朋友可透過電視與手機收看。開幕典禮由「BiG行動夢想家劇團」的青少年帶來活力四射的開場舞蹈表演，其成立宗旨為服務育幼院及缺乏完善家庭資源的孩童，並提供孩童完善且專業的舞蹈訓練。

開幕表演後則舉行球星表演賽，特別邀請資深國手陳迪、新生代好手許育修、何承叡和駱建勛一同參與，四位職業高手帶來精采的「跨世代對決」，比賽間好球連連，讓現場觀賽的球迷朋友大呼過癮。

經過多番爭戰，員林子弟許育修率領「教練生技隊」勇奪公開組冠軍，成功把冠軍金盃留在員林，「台中晶品隊」完成壯年組三連霸，「台灣大學」則是暌違3年再度稱霸大專乙組。

第一金控積極善盡企業社會責任，尤其對體育支持更是不遺餘力，每年投入上千萬元舉辦及贊助各類盃賽，讓體育發展向下扎根，也成立男子桌球隊、長期認養中小學桌球隊，提供國手級的師資指導，透過系統性、長期性、持續性的努力，培育未來的體壇之星，並為台灣體育發展盡心力。