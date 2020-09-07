助紓困 信保展延、分償延至年底

為協助中小企業度過肺炎疫情難關，今年3月中小信保基金推出協助已送保貸款展延分償及續約，有效紓解還款壓力及財務負擔，已調整延長期限至2020年12月31日止，於今年3月12日前已送保案件均適用。

信保基金表示，專案實施以來截至9月2日止，已協助逾1.2萬家企業，辦理貸款展延分償及續約總計逾1,300億元，雖然因免（減）收的保證手續費共有16億元，但換取眾多企業免於倒閉，也使許多勞工保住工作。同時為持續協助中小企業取得營運所需資金，對同一企業保證融資總額度上限，也由1.2億元提高至1.5億元，實施期限同步延長至今年底。

除展延及分期償還辦理期限延長，配合經濟部作業要點期限由原今年9月15日止，延長至12月31日，信保防疫千億保專案也比照辦理至年底。信保基金指出，防疫千億保專案截至9月2日止，已協助逾5.1萬家企業，辦理舊貸展延或取得銀行新增貸款計逾3,100億元。

針對受疫情影響中小企業的紓困，信保基金說明，其一是舊有貸款的展延，展延期間第一年免保證手續費。其次是新增貸款部分，即受影響事業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金需求，最高500萬元，信保提供十成保證，也免保證手續費。

第三是振興資金貸款，針對事業需周轉性或資本性支出申請，信保提供八至九成保證，同樣免保證手續費，融資額度最高1.5億元，非中小型事業最高5億元。

信保基金強調，受影響企業於今年底前向金融機構提出申請後，營運資金及振興資金貸款，於核貸後三個月內完成第一筆動撥，最遲於2021年6月30日以前動撥完畢。