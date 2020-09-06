國泰金落實ESG 奪天下企業獎

天下雜誌4日舉辦「天下企業公民獎」頒獎典禮，國泰金控連續八年獲得前十名佳績，今年再度站穩大型企業組第四名的優異成績，國泰金控副董事長陳祖培領獎時表示，面對極端氣候的衝擊，國泰積極管理氣候風險，也透過參與國際氣候變遷議合倡議行動，讓國際認識台灣在永續作為上的努力，近期因新冠肺炎疫情影響，國泰更加意識到企業營運持續管理的重要性，未來國泰金控將持續以ESG架構融合金融核心職能，為環境、社會創造正向影響力。

氣候變遷議題已為全球最迫切風險之一，國泰金控力求善用金融核心職能，自董事會由上而下全力支持永續經營理念，積極推動綠色價值鏈，主動採取多項行動，包括：組成國泰TCFD小組緊密關注、因應氣候變遷造成的財務衝擊；承諾不再新承作任何燃煤發電廠專案融資，且既有案件屆期後也不再續約。

同時也將未積極轉型再生能源的燃煤發電業者，列入不可投資名單；此外國泰掌握再生能源的商機，推動綠色價值鏈，國泰世華銀行培養專案融資專業團隊，2019年擔任允能風電聯貸案的主辦行，為目前亞太地區規模最大離岸風場，截至2019年年底，國泰世華銀行參與之離岸風電總裝置容量達768MW，每年可減碳超過130萬公噸。

國泰2019年低碳投資和放貸金額已達1,652億元，包含能源、建築、廢棄物回收、交通等產業，藉由將資金投入更多低碳發展的企業，促使經濟及社會往低碳發展，減緩全球氣候變遷，進而降低整體社會及國泰價值鏈所承受的系統性風險；國泰金控旗下各子公司由總經理領軍積極投入低碳經濟，國泰人壽所有商品皆取得碳足跡認證，每件3.37kgCO2e，是台灣壽險業界最佳，也是台灣首家取得「減碳標籤」的金融保險業者；國泰產險更領先業界依環保署規範制定出「碳足跡產品類別規則」，成為首家取得環保署碳標籤的產險。

國泰金表示，將持續以ESG架構融合金融核心職能，為環境、社會創造正向影響力，與所有利害關係人攜手創造共好。