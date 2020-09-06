花旗前七月獲利 年減近三成

外商銀行在國外總行多處歐美地區，疫情發生至今仍未恢復正常上班，外銀台灣團隊也因跨國優勢不再，在地零售業務、財富管理重要性大增也難以彌補企金業務的疲弱，台灣市場的企金業務更因國銀大舉紓困而業務流失，各外銀台灣子行今年來逾放率也略為走升。

花旗台灣今年前七月稅前盈餘較去年衰退近二成七，滙豐、渣打的台灣子行也都因企金業務不佳而出現稅前盈餘衰退，星展則是台灣DBU沒有預期的好、反而嫁接台星市場的境外業務上半年成果豐碩。

疫情對於全球大型銀行成了彈性營運管理的「考試卷」，惠譽信評也提出大型陸銀今年上半年經營困境的分析報告，且進一步預估，疫情封鎖經濟活動導致企金客戶無法如期還款，不良貸款處置量在今年下半年會在上半年的基礎上增加逾一倍，大型中資銀行的利潤下滑或將在下半年加劇。

總行在美國紐約的花旗銀行，至今全球據點持續採取分組異地上班，台灣團隊除了分行端採社交距離工作模式，員工人數最多的電話服務中心、台北信義區營業部、後勤管理中心、商業銀行處等奉行美方指示，分組進辦公室上班。

疫情封鎖限制銀行的實體活動，整個上半年花旗台灣的消金行銷全靠網路和老客戶回頭，據悉換人的消金部門外籍主管還一度無法來台屨新。

滙豐台灣、渣打台灣則接收香港區域總部指示，香港地區8月間仍有病毒反撲的疑慮，且有社會暴動威脅，兩家台灣子行雖已恢復正常上班，與香港地區中心的業務溝通仍受到限制。至於總部在新加坡的星展銀行，總行在7月間仍有八成員工在家上班，目前在家和進辦室的員工大約各五成。

相較今年和去年的外銀台灣子行營運表現，花旗受到的衝擊最明顯，以稅前盈餘為例，金管會最新統計，截至7月底花旗台灣為67.88億元，較去年的92.34億元大減26.5％，若下半年沒有急起直追，甚至可能退出百億俱樂部。

滙豐台灣和渣打台灣，也分別出現年減11.5％、5.2％，但這兩家銀行上半年在信用卡、財富管理等推出新業務，部分彌補企金業務的空缺。