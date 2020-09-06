黃金漲 瑞銀看好基本金屬跟進挺升

黃金價格在疫情期間一舉超越2千美元關卡，即使回檔休息，投資人仍對金價充滿想像，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，6月以來國際金價加速上行，同步帶動基本金屬的國際價格上揚，瑞銀因而調高大部分基本金屬未來幾季的目標價格，認為未來三至六個月基本金屬價格有望上升5～8％，全球經濟明年穩步回升有助更進一步刺激金屬需求。



市場交易占比高的基本金屬包括銅、鋁、鉛、鋅及鎳，主要為工業材料，大陸製造業則是基本金屬的大客戶，不像黃金還會有零售金飾、央行儲備等的其他需求。



瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，去年因大陸經濟結構性增長放慢，加上中美關係緊張的憂慮，導致工業用金屬價格踟躕不前，但大陸走過疫情後，經濟正在復甦，大宗商品相關行業尤其受益，刺激金屬需求迅速反彈。



星展集團分析，目前走勢可望支撐金價未來12個月升至2千美元以上，黃金價格看漲會有利於黃金礦商，黃金礦業公司的角色，向來具有槓桿功能，金價上漲可以提升金礦公司的獲利，產量增加也能提升利潤率。



星展指出，今年以來黃金平均價格為1,695美元，去年的平均價格為1,393美元，這意味礦商的利潤率將大幅增長。根據VanEck的計算，當黃金價格從1,400美元上升至2千美元時，自由現金流量可能會較目前水平增加三倍。



瑞銀團隊指出，除了工業復甦帶來需求，美國聯準會新的政策框架顯示能接受較高的通脹風險，政策上提振經濟的意向也十分明白，這些條件均利於基本金屬等周期性及實物資產。



但星展集團提醒，疫情發生以來，出現史上最嚴重的全球衰退，經濟增長和企業利潤萎縮，金礦業即使獲利，評價面卻被低估。金礦業的自由產現金流量（FCF）收益率現在接近歷史最高水平。即使金價上漲，自由現金流仍有進一步上升的空間。