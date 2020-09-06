雲林縣長率團 烏日共生宅取經

由合勤建設及合勤健康事業一手打造的台中烏日共生宅不僅是全國首座共生宅，本月3日雲林縣長張麗善更大陣仗率領縣府各局處首長等一行70多位官員前來考察取經，希望師法烏日共生宅的全齡、多功能複合式及「內外共生」的新營運模式，來催生更多類似共生宅的安養機構在當地成立讓長者能順利在地安養。

雲林縣是全國老化第三高縣市，張麗善此次率70多位官員前來考察烏日共生宅，可看出對銀髮議題的重視；對此張麗善指出，現在雲林老年人口仍持續增加，人口老化是縣府非常重視的議題，除了積極推動長照2.0服務，且正規劃推動更全面、多元的照顧服務，讓雲林縣的長者能在地老化、在地安養，在家鄉也能有尊嚴的養老。

合勤健康事業董事長李柏憲是雲林人，張麗善對此表示，未來希望能借重李柏憲在共生宅領域的專長，在雲林打造像烏日共生宅一樣適合長者居住的生活空間，而未來雲林縣府也將更積極的進行各方資源整合，來強化對長者的照顧。

李柏憲說明，合勤透過共生宅，進而營造出和在地社區能相容與合作的「共生圈」，共生宅不僅是能養老住宿的空間，更重要的是透過和社區做連結，發揮社區總體營造的效果，為長者打造出更好的生活環境。

張麗善指出，共生宅不但全棟走無障礙設計路線，像是走道兩旁都有扶手、落地窗框與地板等高等安排，且在居住、餐飲、育樂活動等各層面都有包括營養、復能、康養等規劃，她認為未來各類型的安養機構或護理之家，都可參考相關作法來打造長者的居住空間及提供相關服務。

李柏憲說，合勤健康共生宅所建構的「內外共生」新模式，將能滿足銀髮熟齡族「康、養、旅、居」的樂齡生活需求，並透過「共學、共遊、共食、共創、共好」等五大面向的多機能生活服務，形塑出「內部共生圈」關係，讓銀髮族或熟齡族彼此間能建立起緊密的夥伴關係；外部共生圈方面，則因為和在地社區結合，因而使長者的生活圈可以擴大到在地社區，也更豐富。