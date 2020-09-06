擴大日本版圖 傳中信金求親新生銀

繼東京之星銀行，市場傳出中信金擬再擴大日本金融事業布局，看中新生銀行。知情人士透露，中信金去年起開始積極接觸新生銀行及日本政府相關單位，希望能買下新生銀行，若中信金能成功買下新生銀行，不僅是中信金進軍日本的第二樁併購案，也是國銀進軍日本金融業最大手筆。



對此，中信金表示，「針對市場傳聞個案，本公司一概立場不予評論」。



根據日本新生銀行截至今年6月底最新財務數字，新生銀行資本額4,762億日圓，淨值約9,100億日圓（約台幣2,500億元），至於中信金目前淨值約新台幣3,616億元。



中信金是2013年10月併購東京之星，當時以520億日圓、折合新台幣156億元收購98.16％股權，而東京之星的淨值約為新台幣299億元，這宗併購案是以股價淨值比0.52倍成交。



金融圈人士指出，以近幾年來日本市場併購行情來看，股價淨值比已比2013年還要低，大約已降至0.4倍左右，但新生銀行的規模比東京之星大得多，因此在交易進行上不太可能會走100％股權收購模式，應以收購股權50％左右的可能性最高，中信銀可能得出資約新台幣500億元完成這宗交易。



市場傳出，中信金數年前買下東京之星，但仍希望擴充在日本的版塊，因此相中新生銀行多時。據指出，現在新生銀行最大股東為日本政府，攤開新生銀行的前十大股東名單，第一名就是日本存保公司持股11.23％，RCC（The Resolution and Collection Corporation）則有8.35％，二大官方機構合計持有兩成新生銀行股權。



外傳中信金因此持續透過管道取得日本政府方面的同意來買下新生銀行，金融圈消息人士指出，日本政府對此也保留對話空間，中信金在求親新生銀行上，目前可說處於相對有利的地位。



金融圈認為，中信金求親新生銀行，目前看來有不小機會，除了中信辜家長年跟日本的關係深厚，當前台日關係友好也可發揮相當大助力。