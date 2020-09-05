金控海外投資Q2轉保守 增加金額10季最低

居高思危。全球央行紛紛祭出寬鬆貨幣政策，持續推升資產價值，但金控集團投資已轉趨「觀望」，據金管會統計，今年第二季金控增加海外投資金額為新台幣2,026億元（以下皆為新台幣），創2017年第四季之後，即10季以來增加金額最少者，觀望意味濃厚。

金控集團第二季投資評價利益增加2,352億元之多，從第一季底的評價損失799億元，到6月底轉為認列評價利益1,553億元，也歸功股債價格回升。

另外，金控集團第二季對香港曝險額減少402億元，投資減少175億元、放款減少238億元，對香港總曝險金額6月底降到近9,154億元，香港也從原本金控集團第四大曝險地區，往下變成第五，被法國以143億元超車。

第二季金控集團雖對大陸投資增加近205億元，但因為放款及拆放同業金額減少828億元，所以對大陸整體曝險額單季也減少565億元；若以大陸、香港及澳門的曝險金額為作西進市場統計，則到6月底，金控集團對大中華市場的總曝險金額為3.48兆元，單季減少952億元。

6月底金控集團對新南向18國，合計曝險金額則是突破2.4兆元，單季增加515億元左右，主要是對澳洲曝險增加384億元，其中245億元是放款增加所致，金控集團對澳洲總曝險金額達7,115億元，排名第六大曝險地區，亦是對新南向18國中，曝險金額最高者，投資占68％左右。

另外金控集團對印尼曝險金額在第二季也增加167億元，主要是投資增加115億元，印尼總曝險金額3,792億元，是金控對新南向的第二高、東協10國中第一高，投資也占曝險的75％。

整體上來看，金控集團第二季增加海外曝險金額達3,648億元，主要都來自投資，增加2,026億元，但這已是二年半單季增加金額最少的一季，再加上認列投資評價利益增加2,352億元，才讓曝險金額增加，同時間放款及存放同業的金額是下降，也反應出金控第二季對海外授信亦轉審慎。