史上新高！外資前八月淨匯出逾4,600億

現金股利旺季，提款不手軟

現金股利旺季，外資領了現金轉頭就走。金管會4日公布最新統計，8月僑外資淨匯出約39.13億美元、陸資淨匯出約0.51億美元，總計39.64億美元（約新台幣1,171億元），2020年前八月累計已淨匯出157.26億美元（約合新台幣4,645億元），創歷年同期新高。

儘管8月依舊有中美貿易戰干擾、疫情衝擊持續，但台股卻驚驚漲，指數更在8月17日創下史上收盤新高12,956.11，但在面對大盤高點之際，外資反而加大賣股力道。據金管會統計，截至2020年8月底，外資累計賣超上市股票約新台幣6,691.23億元、累計賣超上櫃股票約新台幣198.04億元，台股再成外資提款機。

法人觀察，台股在登上「萬三」關卡後，一如反常的不靠外資法人撐盤，改由內資大軍接棒，在國安基金這顆「定心丸」的領軍下，2020年壽險及散戶大軍均躍為台股撐盤要角。

外資在6月及7月雖回頭，讓累計外資淨匯入重回2千億美元之上，但8月再度出現大額淨匯出，累計淨匯入金額再度降到2千億美元以下。

金管會統計至今年8月底，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約1,977.55億美元，較7月底減少約39.13億美元。

且今年前八月外資及陸資累計淨匯出157.26億美元，不僅是同期外資淨匯出新高，若接下來四個月外資回頭不逾29億美元，則2020年恐成史上外資淨匯出金額最多的一年。