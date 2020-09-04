免驚! 台股明斯基時刻還沒到

美國道瓊指數在3日暴跌逾800點，讓華爾街分析師直呼「明斯基時刻來了」，擔憂資產已到泡沫化邊緣。



永豐金首席經濟學家黃蔭基4日指出，「明斯基時刻」一般是看景氣，若要看股市有沒有泡沫，還是看本益比PE，目前台股PE在20倍、預估今年高點在13,200點，且下半年會優於上半年、2021年經濟會比2020年好，目前只能說是「修正」，「台股的明斯基時刻還沒到！」



黃蔭基指出，「明斯基時刻」（Minsky Moment）是指當資產價格上漲超過基本面，即會產生資產泡沫，所看的指標就是「民間債務（家計負債加企業負債）占GDP比重」當超過200％時就會造成資產價格的下跌、崩潰。



黃蔭基舉例，就過去經驗來看，2008年美國次貸風暴時該比重達170％、而日本1990年開始進入失落的十年時該比重達220％，但那只是個參考，因為現在加拿大的民間債務占GDP比重已達190％、大陸更達210％，但資產價格並沒崩。



至於股市有沒有泡沫，有人會看「股市市值占GDP」的比重，目前美國的比重在150％到160％，但黃蔭基認為，看本益比PE較為準確。以美國S&P 500來說，2008年金融海嘯泡沫前PE達27倍，但現在只有22倍，所以現在只是一個「修正」的過程，說泡沫還太早。



至於台股的部分，黃蔭基認為股市會反映2021年的經濟成長與EPS，目前主計總處已預估台灣2020年的GDP成長率為1.56％、2021年為3.92％，代表「2020年經濟成長下半年會優於上半年、2021年會比2020年好」，加上目前本益比僅20倍，現在只能算是「修正」，不算有泡沫，他直言：「台股的明斯基時刻還沒到！」