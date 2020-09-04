景氣回溫+台商回流 新光金：放款年增6％

景氣回溫、企業增加投資信心，銀行企金放款回來了；新光金控昨舉辦法說會，新光金發言人暨資深副總徐順鋆表示，這波企金放款動能來自中小企業，尤其台商回台投資、興建廠房，是銀行放貸審核上最愛承作的企金放款類型，加上消金放款亦穩定成長，預估全年放款年成長可達6％的設定目標。

新光金控新任總經理吳欣儒昨首次主持法說會，成為全場矚目焦點，不過，她秉持一貫的低調作風，會中沒有致詞、也沒有闡述公司展望，開場一一介紹出席法說會的新光金控一級主管，法說會結束後未受訪就匆匆離開會場。

新光人壽7月底含攤銷後成本（AC）的金融未實現獲利近1900億元，現金部位也約有2484億元，比例高達8.2％，徐順鋆表示，不僅會以4大原則加碼股票，ETF、債券等，都是現金去化布局的選項，但加碼要看價值、時機來決定，固定收益仍是保險公司所追求的最高準則。

對於加碼股市，徐順鋆認為，股市通常選擇低beta、高殖利率、趨勢向上且大型權值股為主，目前股市上上下下是健康狀態，才會換手機會，不過，近來國內外股市漲太多，將有回檔的可能性，加碼要看價值、時機來決定。

新光金表示，新光人壽部分，上半年初年度保費收入達436.4億元，市佔率9.3％、市場排名第四名；新光金副總李超儒表示，外幣保單為今年策略商品，上半年的年化報酬率為3.77％，避險前的經常性收益率為3.32％，李超儒透露，截止於7月底，國內外現金股利收入達126億元，會秉持多樣資產配置以及動態調整外匯避險等為策略；銀行經營部分，李超儒表示，提高資金運用效益穩定利差，並持續推動外幣存款等。

（中時電子報 洪凱音）

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