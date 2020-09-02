賽事點評 運彩也有分析師

運動分析師證照愈來愈受到重視，由中華民國運動賽事分析師協會舉辦的證照講習與證照考試，去年有35人報考，今年則吸引逾80人報名考試，該考試結果預訂9月14日公布錄取名單，這次預計核發30人運動分析師丙級證照。

中華民國運動賽事分析師協會秘書長林辰彥表示，政府發行運動彩券已經超過十年，但國人對運彩的認知依舊不足。因此，該協會已經開始與全台的運動彩券行進行分析師駐站推薦分析的服務，考到證照的學員日後可以到運動彩券行作駐點分析。

另外，由於全台灣已經有超過1,600家運彩投注站，在如此競爭激烈的環境下，如果運彩經銷商，以及服務人員能夠取得分析證照，能讓店家在經營上能夠增加特色。

本次考試報名者，林辰彥說，包括還在攻讀交大財經博士班的研究所講師、四位直播主及展場主持人等，他們都希望透過能透過考證照的課程學到相關運動專業知識，應用於學術上，如將大數據科學與AI的專業應用到賽事分析的領域中，或者增加工作專業知識等。

中華民國運動賽事分析師協會表示，該協會曾為這證照考試開過二個班，一個是先修班，大概在考試前一個多月前開課，讓報考上課的人比較有時間準備，另一個班是經過二天密集上課後就立即考試。運動分析師丙級證照主要考試科目包括運動基本常識、運彩基本常識，試題有是非題、選擇題及申論題。