期貨交易熱 今年日均戰新高

台灣期貨市場發展日漸成熟，除有近300項商品掛牌交易，交易量也逐年飆高。金管會主委黃天牧指出，2020年上半年日均量達150萬口，相較於往年最高日均量125萬口，今年日均量可能將創下歷史新高。

黃天牧表示，金管會為持續推動國內制度與國際接軌，並擴大金融創新，促進商品多元化，近年來持續督導期交所精進制度及推出新商品，朝多元化及國際化努力。

其中「新制度」有三大改變，一是擴大盤後交易適用商品，期貨商品盤後交易制度2017年5月15日上線，當時夜盤占日盤之比值僅約5.15％，2019年起受到中美貿易衝突影響，市場波動增加，推升夜盤交易需求，2020年6月夜盤日均量34萬口，占日盤之比值達41％，顯示國內交易人透過夜盤進行交易及避險需求日益增加。

他指出，期交所未來將再增加多樣化商品，以滿足交易人需求。

二是建置店頭衍生性商品集中結算機制。黃天牧指出，為提升店頭衍生性商品交易安全、效率及透明度並與國際監理制度接軌，金管會積極推動期貨交易法第3條修正案，並於2019年1月16日經總統公布施行，明定店頭衍生性商品強制集中結算之法源，期交所已著手建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，降低交易對手風險、提高交易透明度。

三是擴大動態價格穩定機制應用範圍。黃天牧說，為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡而產生價格異常波動，期貨市場動態價格穩定措施自2018年起分階段實施，2019年適用於所有股價指數期貨及臺指選擇權等主力商品，2020年6月8日進一步納入匯率期貨及ETF期貨。

他表示，期交所將持續研議下一階段將個股期貨納入動態價格穩定措施實施範圍。

至於新商品，黃天牧指出，期交所除2019年推出美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨等商品，滿足國人交易美股科技類股及國內中小型股票需求，2020年6月8日更推出「臺灣永續指數期貨」及「臺灣生技指數期貨」，提供國人更多元化交易選擇。

店頭商品部分，金管會2019年12月18日開放槓桿交易商可提供一般自然人客戶以原油及黃金價格為標的之差價契約（CFD）交易服務，並於2020年4月15日再開放槓桿交易商得提供法人不涉及新台幣匯率之無本金交割遠期外匯（NDF）交易服務。