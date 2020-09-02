企業瘋發債 前三季衝5,155億

今年市場利率低無可低，正是企業發行公司債，以低成本籌資的最佳時機，統計今年以來至9月中旬，累計發行量正式突破5千億元大關，約來到5,155.85億元，超過2012年全年的4,777.94億元，提前創下史上單一年度發行量新高紀錄，全年可望挑戰7千億元。

券商主管表示，肺炎疫情下，全球央行大降息、大印鈔搶救經濟衰退，金融市場被錢淹沒。央行3月政策利率也跟進調降至史上最低、重貼現率1.125％，結果原就無處去化的過剩資金，進一步氾濫，造成市場利率「沒有最低、只有更低」。這也激勵企業趁機大肆發行公司債，將籌資成本的票面利率鎖在最低位，「此時不發，更待何時」。統計今年以來至9月中旬的發債總量將破5千億元大關，創年度歷史新高紀錄。

其實今年第一季開始公司債就屢創紀錄。券商主管指出，第一季總發債量破884.55億元，為史上同期次高紀錄，僅低於2013年第一季的1,192.93億元。進入第二季之後，4月單月發行量飆高至破千億元的1,152.61億元、創史上單月最高，更使第二季總量大爆發至高達2,696.17億元、居史上單季最大量。

進入第三季的7月還是有691.01億元大量，8月及預計在9月中旬前發行的公司債，合計破800億元，第三季已有超過1,500億元總量。券商主管認為，央行第二季雖然未再降息，並且市場普遍預期9月17日的第三季理監事會也將會續凍，但其實資金氾濫的結構不變，閒錢還是非常多，反應在央行未到期定存單餘額，已連續二個多月均位在史上最高的8兆元之上水準。

券商主管強調，除非全球新冠肺炎疫情完全過去，有效的疫苗及治療藥物全部上市，先迎來全球全面解封，接著就是中美間的貿易衝突可達成協議真的化解，則全球經濟成長，將啟動報復性的一飛沖天。屆時市場利率必重返正常化的軌道，公債殖利率也跟著大反彈，公司債票面利率才會上揚，但目前可確定的是，「今年底前沒有指望」，也就是說，企業年底前發債借錢，都還是史上最省利息的佳機。