金管會信託2.0 要讓富可過三代

打破「富不過三代」魔咒，金管會主委黃天牧提供「代代相傳」的新辦法。金管會1日公布為期二年的信託2.0方案，勇敢拋出需跨部會協商的家族信託法制及稅制改革方向，盼解決現行稅法、民法只能「一代繼承」的現狀，協助企業靠信託穩定股權，甚至可以有家族辦公室、家徽、基金會等可世代傳承。

金管會的信託2.0拋出四大利多，一是研議成立專營信託公司的可行性，解決現行銀行兼營信託業務，資源都被財管部門占用，信託成附屬或金錢信託下單單位，難以有效及有創意發展，金管會研議成立專營信託公司，如專營不動產開發、安養信託，甚至是金控下獨立出信託子公司，可整合信託商品，獨立發展，現行最低資本額要求20億元，黃天牧表示，可以討論專營公司的資本額及可營業範圍。

二是建立可發展家族信託的法制及稅制環境，讓企業股權能代代相傳，黃天牧說：「過往說富不過三代，但自己累積的財富多希望要代代相傳」，如國外大企業都有世代傳承的基金會或信託機制，後代繼承所有權，讓公司交給專業經理人經營，但台灣因為民法繼承有特留分、應繼分等規定，保留全數資產完整的信託契約是否合法？且稅制亦是一代繼承的課稅法，所以金管會希望跨部會討論出發展家族信託穩定可預期的稅制與法制，黃天牧強調：「不必然是租稅優惠，只是提供世代傳承的解決方案」。

三是鼓勵企業成立員工持股信託，照顧員工，金管會認為高齡化社會，員工退休金要支應退休生活，可能不充足，若企業能推行員工持股信託，即可成為退休金第三支柱，金管會將納入公司治理評鑑，作為鼓勵金融業及上市櫃公司執行的誘因，且協助討論可行優惠稅制，如企業對等提撥給員工的可多認列薪資成本，員工則可遞延課稅。

四是明年底前增列信託商品，納入金控公司跨售或共同行銷範圍，即業務員、理專也可向客戶推薦信託，增加金融務範圍，同時金管會也將推出高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃師證照，亦是可增加金融從業人員的收入來源。

員工福利信託 將納入公司治理評鑑

可以幫企業留才、穩股價，又可讓員工累積財富的「員工福利信託」，本次也是金管會「信託2.0」重點推動項目。金管會主委黃天牧1日指出，為加速勞工退休經濟自主、強化退休準備第三支柱，將透過「納入公司治理評鑑指標」及「研議合理稅制環境」等措施來推動，也就是有員工福利信託的公司可在公司治理評鑑加分，最快2021年上路。

銀行局統計，截至今年6月30日，已有13家金控、3家銀行實施員工持股信託，規模達229億元，金控部分除了國泰金、華南金、國票金沒有實施，其餘金控皆已實施，但新光金過去是針對高階主管才實施員工持股信託，今年開始全面實施，而銀行目前只有台企銀、台中商銀、遠東銀行有實施。

銀行局也補充，國泰金控、華南金已計劃要實施，而國票金在成立樂天國際銀行後也可望實施。

為推動該項目，金管會正積極研議合理稅制環境。銀行局長莊琇媛指出，稅制分兩部分，一部分是公司稅負優惠，也就是假設一個員工提撥1千元到員工持股信託，現行是可從「薪資費用」扣除，信託業者提出希望可扣到1,100元；另一部分是員工稅負，假設員工持股信託從3萬元薪水裡扣3千元，希望這3千元可以遞延課稅，暫時不要放薪資所得裡扣所得稅，而是等領退休金時再課。

證期局表示，員工持股信託就是公司鼓勵員工去買自家股票，有點類似幫員工儲值未來退休金的準備，若2020年可納入公司治理評鑑指標，就有望成為明年加分項目。

莊琇媛感性地說，對於信託，「剛開始沒太大感覺」，但後來聽到金融業者提到，「客戶逐漸老了，不再積極投資，接下來怎麼發展業務？」表示業者看到客戶的需要，信託不只是責任，也是商機，因為客戶要願意把財產託給金融機構數十年、數百年，代表對該機構有很大的信賴感，讓她非常有感覺。（魏喬怡、彭禎伶）