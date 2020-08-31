玉山銀：台灣Pay共通規格 有利於營業人受理支付

對於台灣Pay的共通支付規格，在國銀行動支付領域可說居翹楚地位的玉山銀行給予相當高的評價，玉山銀行副總經理劉美玲指出，共通規格建立之後，不僅對使用行動支付的消費者更方便，亦更有利於營業人受理支付。

據資策會調查顯示，台灣消費者使用手機瀏覽購物網站的比例已超越電腦，且轉帳行為也快速移轉到行動銀行APP上。為協助網路購物和APP業者爭取轉帳購物商機，滿足消費者信用卡外另一種行動支付選擇，在數金、行動支付領域上交出數項代表作的玉山銀，其中一項「行動付款通」平台，不僅運用台灣Pay的共通規格，而在該平台上，甚至還能讓參加該平台的店家顧客，在受理支付時，能讓消費者還可選用其他國銀行動支付的機會，亦即採取開放的態度，讓不論是使用的店家或是消費者，在行動支付的選項都能更多元。

對此劉美玲指出，行動付款通這樣的機制設計，主要是站在顧客的立場著想，希望更能因此實現「銀行平台化」的理念，顧客在選擇玉山作為行動支付的平台之後，特別是受理支付的營業人，不用再一家一家的和各銀行連線、介接，而是直接透過玉山銀的行動付款通，就能「呼叫」出其他銀行的行動轉帳APP。

對此劉美玲亦以更大的格局指出，現在每家銀行都準備迎接OPEN BANKING：「付款的API其實也是另一個重要的OPEN BANKING！」玉山銀行希望能在行動支付領域上，帶動更多的創新，把所有的和支付這個產業鏈相關的業者、消費者都能串接起來，一起共襄盛舉。

而即使在行動支付領域上已居領頭羊的地位，但玉山銀對於推動台灣Pay，亦可說不遺餘力。劉美玲根據她在行動支付及數位金融領域多年的觀察指出，財金公司開發出台灣Pay，這是一個非常重要的「共通規格」品牌：「而不是『支付』品牌，因此不會有『與民爭利』的問題！」

劉美玲也進而指出，共通規格的建立，不僅是行動支付消費，另一方面對於行動轉帳的行使尤其重要，特別是在「ATM已趨行動化」的當下，共通規格的建立才能打破不同規格所造成的付款障礙，她也看好，透過財金公司所開發的台灣Pay共通規格的建立，可以讓國內行動支付、轉帳的推動，借力使力作得更好。