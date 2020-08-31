黃天牧：日盛金出售案已送件

日盛金出售案有譜！金管會主委黃天牧8月31日證實，日盛金已送件，銀行局正在處理中。目前外傳買家是泰國卜蜂正大集團和中信金，黃天牧則說，「我沒有說一定是哪家金控，股權轉換只要符合金管會規定、經過審查就可以」；至於買家是否是非金融機構？黃天牧指出，金控法都有相關規定。至於日盛金、中信金對併購案則表示，目前暫不予評論。

日盛、中信金暫無評論

黃天牧8月31日參加第六屆期貨鑽石獎頒獎典禮，他指出，日盛金的確有某些股東的股權在談一些處理的問題，但還不方便對外說明。日盛金目前有兩大股東，一為港資建群集團，另一則是日本新生集團，雙方各以SIPF B.V.，和CAPITAL TARGET LIMITED名義，分別持股日盛金35.48％與24.09％的股權。

相關人士指出，日盛金最大股東日本新生銀行想出脫持股已不是一、兩天的事，但長期以來找尋接手對象，常因與第二大股東香港建群控股無法達成共識而流局。包括早期傳出的富邦、國泰、中信、開發、元大等均被點名過，後來還傳出彰銀、王道銀行、南山人壽等，但最後均未開花結果，其他包括寶佳集團旗下合佳投資（日盛第八大股東）與龍巖，也都被傳對日盛金有意。

靜待銀行局審查結果

針對外傳中信金本次是潛在買家之一，黃天牧指出，「我沒有說一定是哪家金控，股權轉換只要符合金管會的規定，通過審查就可以，但現在不太適合表示，要看銀行局的審查結果」。黃天牧僅願證實日盛金已送件給金管會審核，並已在處理中，但對買家是不是金融機構則只回答金控法有相關規定，細節銀行局會審查。

須符合金金、產金分離

金管會指出，不管買家是金融業、非金融業，都必須符合金金分離、產金分離的原則。所謂「產金分離」規定是指產業與金融業大股東，只要持有金融機構股權逾10％，金管會就可以審查其大股東適格性，以免發生產業拖垮金融秩序的危機；且新制是金控董總不可以擔任非金融業的董事長、總經理或「職責相當」的職位。