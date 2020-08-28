央行力守29.5元防線 新台幣匯率8月原地踱步

美股主要指數有漲有跌，亞股也各自表述，台股續漲高回檔修正，但出口商月底拋匯需求出籠下，支撐新台幣位原區間整理，央行力守29.5元防線，28日終場收在29.521元兌1美元，貶值1.1分，本周累計微跌0.9分或0.03％，甚至8月以來累計也僅略下滑1.9分或0.06％，形同整個月都在原地小踏步。

匯銀主管指出，肺炎疫情衝擊全球，但台灣疫情控制相對良好，還有護國神山台積電領軍，台股繼續衝衝衝，外資因此未大舉撤離，甚至轉為匯入，均帶動新台幣強勁升勢。但這卻使出口商受傷慘重，不利出口價格競爭，同時還面對匯損擴大，老大（央行）怎能坐視不管，早在7月就啟動尾盤加大干預幅度，讓新台幣維持在不升破29.5元的收盤價。

本周匯市最關注重點，聚焦美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾的全球央行總裁年會中的談話。匯銀主管表示，鮑爾意外釋出通膨新指標訊息，激勵國際美元走強，股市反應卻是科技股領跌，台股受累下殺68點，外資賣超台股62億元且偏匯出，但新台幣靠出口商拋匯撐場，維持在近二個月29.3～29.4元區間整理，尾盤央行照例進場調節後，硬是回到29.5元價位。

根據央行的我國與主要貿易對手通貨匯率統計，新台幣匯率陷入原地小踏步的情境。匯銀主管指出，8月以來國際美元多數偏弱整理，因此主要亞幣大多明顯走。其中以人民幣升幅1.66％最強，其次馬來幣也大漲1.61％，星幣及韓元各上揚0.67％及0.59％，泰銖小漲0.11％，其他印尼盾小貶0.17％，避險貨幣的日圓重挫1.54％，新台幣微跌0.06％。

匯銀主管認為，金融市場短暫反應鮑爾談話後，將回歸疫情延燒及中美爭端主題上，只要二大疑慮一天不解，外資應會持續保守操作，熱錢暫時不會有大動作。進入9月後，隨出口商月底拋匯需求退場，新台幣短線走勢，將不脫近期的原區間整理格局，但最後關鍵還是央行要繼續力守29.5元防線，或決定放手而定。