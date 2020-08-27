國泰金融創新 導入AI技術加快核保效率

國泰金今天發布「金融創新實驗室」導入全球創新金融服務驗證成果，有6例概念性驗證完成度近7成，遠高於一般企業籌辦的加速器平均值，其中，國壽可優先導入AI技術，加快核保效率。

國泰金自2019年10月向全球新創公司廣發英雄帖，從全球412家新創公司中，歷經書面審查、視訊面談及技術展示，共70次評審會議，最後篩選出9家新創公司，將與旗下各子公司包括人壽、銀行、產險協同合作，進行創新金融服務的概念性驗證（POC）。

國泰金今天正式發布第一次驗證結果，9例概念性驗證中共有6例完成度接近7成，遠高於一般市面上企業籌辦的加速器的平均完成度2至3成。

國泰金表示，這6大概念性驗證中，最有機會率先導入到實務上的是子公司國泰人壽審查部與韓國醫療科技新創Lunit合作的專案「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」。

國泰金表示，國壽每年在新契約保險的體檢上，約有3萬多件醫療影像胸部X光審閱需求，因此將規劃優先導入AI技術，輔助醫師醫務的判讀，加快國壽核保效率。

至於為何選擇Lunit新創團隊合作，國泰金控資深副總經理孫至德表示，Lunit的AI模型在全球累積已超過280萬件，且至跨國界、跨場景及在AI技術都有精進，也在國際上發表，論成熟度、穩健度、模型的深度都具有相當的經驗，且在台灣已與幾家醫院合作。

儘管國泰金此次合作的9例概念性驗證，最後成功完成的只有6例，但孫至德強調，概念性驗證的成果沒有成功或失敗，重點是子公司與新創企業的切磋琢磨，累積實戰經驗，加速推動集團數位轉型。

為加速集團數位轉型，國泰金預計今年第4季啟動第2期的國泰金融創新實驗室計畫，持續提升營運效能、優化數位使用體驗。