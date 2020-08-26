黃天牧送壽險三大禮 盼保險業資金投資國內

引導壽險資金錢留台灣、協助國內發展，金管會將逐步鬆綁法規。金管會主委黃天牧26日表示，爭取儘速將保險法修法案送立法院審議，鬆綁保險業投資公共建設，董事席次將不再限制只能1/3，即可提高保險業投資意願；另外在政府推動的六大核心產業上，亦會檢討是否在一定條件下，可鬆綁保險業的投票權限制。

除了投資鬆綁外，還有業務面將打破傳統保單要求「親晤保戶、保戶親簽」的規定，即保險公司未來可運用視訊等各種方式，完成更複雜商品的線上投保，以利擴大業務規模。

黃天牧是在參加壽險公會會員大會時，送給壽險業發展的三大利多，一是2026年接軌大魔王會計IFRS17，及新一代清償能力ICS2.0時，會向國際反應台灣的實際情況、商品結構與利率狀況，爭取比較適合台灣保險業者的條件，不會為了接軌而接軌，也不會讓接軌「變成達不到的目標」。

二是新冠肺炎疫情突顯數位轉型的重要性，保險業是2015年起推動網路投保，未來保險法修法，亦打開過去嚴格限制業務員或保險公司必須「親晤保戶、保戶親簽」的規定，並有壽險公司已申請視訊身份驗證的試辦，未來保險公司因為沒有親晤保戶親簽保單的罰案應可減少，並可擴大網路投保的範圍及彈性。

三是保險業投資公建與社會福利事業，如太陽能電廠、機場、高速公路、污水處理廠等，未來在保險法修法後，可100％派任董事，即可進行後續經營管理及投資風險掌控，有助提高投資意願。

保險局亦表示，去年底保險業投資公建（含地上權）共4,168億元，今年到6月底已有4,812億元，增加644億元，成長15％，保險局長施瓊華表示，未來若保險業可指派過半以上董事，如國內綠能產業、道路建設、都更等，都可導入保險資金投資建設。

保險法修法已預告完成，近期將送行政院、立法院討論，黃天牧亦表示「努力拼一拼，看能不能年底前過關。」

延伸閱讀

保險新制上路 投保術教戰

搶救壽險業 國泰金提二解方

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!