金融三業H1賺3千億 唯獨銀行業年減逾一成

金管會最新統計，今年上半年金融三業（銀行、保險、證期投信）合計稅前盈餘為新台幣3376.6億元，年減2.4%。其中，銀行業受金融資產評價縮減，獲利衰退逾1成，也是三業中唯一衰退者。

金管會最新公布，今年上半年金融三業（銀行、保險、證期投信）獲利情況，合計稅前盈餘為新台幣3376.6億元，較去年同期的3461億元，年減幅約2.4%。整體來看，今年金融業獲利有機會衝破6000億元大關，但恐較難進一步突破去年歷史新高6341億元。

銀行局統計，全體銀行業（包括本國銀行、外商銀行、在台陸銀、信合社、票金和郵儲）今年上半年稅前盈餘為1932億元，年衰退約11.9%，是三業中唯一獲利衰退者。

銀行局副局長黃光熙表示，銀行業上半年獲利減少，主要是受到疫情衝擊，市場震盪，導致銀行業金融資產評價及處份利益有縮減。

進一步分析，本國銀行上半年稅前盈餘為1644.1億元，年減14.7%；外商銀行上半年則是賺進139.2億元，年增4成；在台陸銀則賺進32.6億元，也較去年同期倍增。

銀行主管分析，國銀上半年獲利主要是因疫情影響，市場動盪較大，金融資產評價及利益有損失，加上降息、配合政府紓困政策，導致獲利減少較多；另外，外銀及陸銀上半年獲利表現較佳，則是因為去年基期較低，導致今年成長幅度較大。

證期局統計，證券業上半年稅前盈餘為185.79億元，較去年同期衰退4.87%。

證期局副局長蔡麗玲表示，因上半年台股大跌，有家券商自營部位大虧損所致，至於券商經紀與承銷業務方面則都有成長。今年3、4月華南金旗下子公司華南永昌證券因權證避險不及，首季爆出虧損46億元，拖累整體券商上半年獲利表現。

此外，投信業上半年則賺進49.31億元，年成長約17.1%，主要是因為資產管理規模增加；期貨業上半年也賺進29.29億元，年成長達28.24%，主要是期貨交易量較去年交易量增加所致。

保險局統計，保險業受惠金融資產已實現獲利增加，上半年大賺1180億元，較去年同期成長約16.9%。其中，壽險業上半年稅前盈餘為1101億元，年增18.8%；產險業上半年稅前盈餘則為79億元，年減3.7%。

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