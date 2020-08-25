彰銀挺企業 勇奪信保基金五大獎

財團法人中小企業信用保證基金於25日頒發「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎項，肯定協助中小企業融資推動、承作績效優良的銀行。在本次獲獎的國銀當中，以擁有金融業百年老店招牌的彰化銀行獎項最為豐碩。

彰銀繼2019年獲頒經濟部「信保夥伴獎」及「送保融資成長獎」後，這次拿下「信保金質獎」、「促進政策推動獎」、「微型事業相挺獎」等主要獎項，同時獲頒信保基金「千億保專案感謝狀」及「送保案件催收績效優良感謝狀」，顯現彰銀積極配合國家政策的推動，並在小型及新創企業的融資拓展上取得亮眼成果。

根據統計，彰銀對中小企業放款餘額連年成長，截至今年6月底為止，放款餘額將近4,700億元，全行對中小企業授信的占比維持在6.5成以上，且在台灣許多知名的中小企業中，更不乏有在草創初期即與彰銀往來，並在彰銀的支持下一路成長茁壯，成為產業發展典範的隱形冠軍，顯示出彰銀全力協助中小企業。

今年初疫情爆發，生產面受阻及消費需求下降雙重衝擊下，導致部分中小企業營運困難，彰銀隨即站在抗疫第一陣線上，為受疫情影響的企業撐起保護傘，截至今年8月12日止，彰銀協助的紓困授信超過8,900件，紓困金額則逾590億元。

現今國內疫情稍有舒緩，彰銀亦配合財政部推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對六大核心戰略產業及國際布局、創新轉型之業者提供優惠融資方案，以資金活水協助我國產業在後疫情時代取得轉型先機。

未來彰銀也將持續作為中小企業的最佳後盾，與信保基金共同打造中小企業便捷融資渠道，為台灣產業創造更多的競爭優勢與利基；同時，彰銀亦將因應時代趨勢的潮流，善加運用金融科技、大數據分析等技術，以有溫度的服務品質，為企業提供更為智慧化、創新且全方位金融服務。