國泰金印尼跌一跤 李長庚要加倍賺回來

國泰金控在印尼跌一跤，若有機會，誓言「加倍賺回」。國泰金控總經理李長庚25日在法說會上表示，正在與印尼官方等洽談，增資Mayapada銀行的前提是「一定要取得過半數股權」，才能控制經營與授信品質，若能持股逾50％以上甚至更高，李長庚說：「就如同半澤直樹所說，要加倍賺回來。」

李長庚表示，目前國泰人壽持股Mayapada銀行37.3％，是因為當初投資時，印尼法令就是限制外人投資銀行最高持股不逾40％，但若個案可核准，印尼政府也是希望增資主體是國泰金控或國泰世華銀行，所以若洽談成功，確定國泰金可再加碼13.7％以上，將不會再由國泰人壽出資，改由銀行或金控投資。

法人在國泰金法說會上關心Mayapada銀行目前在印尼股價仍有6千印尼盾，且還有交易，為何國壽要全數認列140億元的投資損失？國壽亦回應，這是評估新冠肺炎疫情衝擊、印尼金檢結果及授信戶拖累等問題，在與會計師討論後，決定以最審慎方式認列所有投資損失，但不代表未來不會沖回。

李長庚表示，金融機構在全球化或海外發展的過程中，都要繳一些學費，「出國留學，學費總是比較貴」，但國泰金海外發展不會停下來，但會檢視所有投資流程，避免再發生同樣的問題。

目前國泰金仍在評估及與印尼方面洽談是否要增資Mayapada銀行，但國泰金有三大前提，一是雙方政府要同意，二是銀行價格要重新訂價，現在雖有交易，但並沒有太大的流動性、交易量，三是國泰金要取得銀行過半股權、握有主導權，三項前提都符合，國泰金就會考慮用金控或銀行作後續增資。

李長庚以其併購柬埔寨當地銀行為例，當初就是買執照，所有系統必須重新投資、建構，花了二、三年時間才獲利，但印尼相對金融基礎已完備，若能取得經營主導權，李長庚說加緊速度讓銀行上軌道，「把打掉的損失，有機會賺回來」。

延伸閱讀

賺飽賺滿！國泰金上半年大賺股票債券財

國壽在印尼投資打掉重練 一次認140億損失