吳欣儒上任總座 談疫情下新光金五大主軸

新光金控新任總經理吳欣儒表示將推五大策略主軸盼深化新光金品牌價值。圖／本報資料照片
新光金控新任總經理吳欣儒表示將推五大策略主軸盼深化新光金品牌價值。圖／本報資料照片

中美貿易戰加上新冠肺炎疫情，讓企業經營能見度大減，新光金控新上任的總經理吳欣儒25日表示，將在前人奠下的基礎上，落實穩定獲利、增加淨值；資源整合、深化綜效；數位轉型、優化體驗；開創利源、擴展市場；強化法遵風控、落實公司治理、追求永續經營等，盼深化新光金品牌價值，再創下一個高峰。

新光金25日舉行高層交接，新光集團第二代多人出席，如吳東進長女新光人壽副總吳欣盈、長子大台北瓦斯副董吳昕東；台新金董事長吳東亮長子兼其特助吳昕豪；新光纖維董事長吳東昇長子、友輝光電總經理吳昕杰都出席。

吳欣儒在致詞時指出，近年來國際趨勢仍充滿不確定性，全球金融經濟因中美貿易戰，導致供應鍊移轉多變，各國央行也紛紛提出寬鬆貨幣政策，形成金融投資環境短期榮景，讓金融業非常難掌握很多的局勢，此外又發生新冠肺炎疫情，造成全球景氣短期震盪，更加衝擊企業經營模式，以及人們的生活形態，諸多挑戰，對新光金將是重要的課題，她將會思考如何落實投資、強化治理，及風險管理等，承諾會針對全球經濟與政經的不確定性，法律政策及市場變化，新光金將維持穩健的經營原則，及審慎的態度為股東員工客戶創造最大的價值。

吳欣儒提出五項經營策略主軸，一是穩定獲利、增加淨值，在面對低利率與高波動金融環境，努力擴大利源，優化獲利結構，並持續增加淨值與充實資本；二是資源整合、深化綜效，以客戶體驗為核心的跨售經營模式，在金控既有客戶基礎下，增加客戶收益與貢獻，創造實質收益。

三是數位轉型、優化體驗，在以符合監理制度下，運用科技創新，提升作業效率，增加客戶體驗，以提升獲利與品牌形象；四是開創利源、拓展市場，目前傳統金融利差收入遭受壓縮，所以要更積極拓開非息收的收入來源，並擴大海外收益及業務範疇；五是尊重法遵風控，落實公司治理，推動永續經營，時時導入國外標準，將環境社會及公司治理導入在自身營運中，讓世界看見新光。

吳欣儒指出，未來的企業是打團體戰，在培育人才，並創造群策群力、共榮共好的公司文化，是新光金控的目標，針對人才培育，將與子公司持續強化人才交流，培養更全面的金融人才。

為凝聚員工的向心力，吳欣儒表示，今年新光金已規劃完實施員工持股信託，希望全體同仁能共享公司的成長與價值，新光集團在市場已耕耘五十多年，工作就是將客戶的信任轉為經營的承諾，提供最好的金融服務，持續深化品牌價值，讓新光金成為每位客戶心中最卓要的金融夥伴，她會帶著董事會的期許，傾聽同仁的聲音，與新光夥伴一起努力，邁向下一個高峰。

工商時報 彭禎伶

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