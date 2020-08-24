銀行危機將臨？《富爸爸》作者教你這樣避險

知名財經暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）近日警告，由於世界面臨重大的銀行危機，比特幣是一項不可缺少的投資，呼籲大家趕快買進。

美國股市不斷飆漲，而股神巴菲特（Warren Buffett）卻在近期大幅拋售銀行股，轉買進黃金。由他掌舵的波克夏海瑟威公司Q2為了替疫情衝擊停損，出清高盛和航空股，並大砍富國銀行、摩根大通等銀行股的持股，但新增金礦商巴里克（Barrick）持股近2,100萬股。

Cointelegraph報導，羅伯特．清崎近日多次在推特上指出，股神巴菲特拋售銀行股是個重大警訊，「為何巴菲特拋售銀行股？因為銀行破產了，重大銀行危機即將來臨」，「美國聯準會和財政部會接管銀行體系嗎？他們會直升機撒錢給人們，避免大規模騷亂？沒時間考慮了，你擁有多少黃金、白銀和比特幣？」羅伯特·清崎是知名的比特幣支持者，經常呼籲大家購買比特幣，並積極關注法定貨幣的下跌趨勢。

羅伯特·清崎11日也曾在推特表示，龐大的負債、疲軟的經濟才是真正的問題，為了解決問題，美國聯準會一定要印鈔，直言現在是買進更多黃金、白銀及比特幣的最好時機。

（ 中時新聞網 徐慈薇）