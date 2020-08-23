台新銀女子路跑 董娘彭雪芬領跑

台新銀行女子半程馬拉松「2020 Taishin Women Run Taipei」23日清晨開跑，為疫後亞洲首場最大規模女子路跑，由台新金控董事長夫人彭雪芬領跑，鼓勵女性民眾勇於挑戰自我，成為全場最美嬌點，帶領所有女性跑者一同奮力向前，完美詮釋女子路跑一貫的「姊無畏」女力態度。

台新銀行表示，這場最盛大的台新銀行女子路跑，原訂3月底舉辦，但因應新冠肺炎疫情延期，8月23日清晨在台北市政府廣場熱情開跑。因台灣抗疫在政府機關及全民共同努力下表現卓越，民眾日常生活漸漸恢復，各項大型藝文、體育活動陸續恢復舉辦。賽事區分為21公里、10公里及今年特別新增的3公里組，吸引近萬名女性跑者熱情參加。

「2020 Taishin Women Run TPE」賽事取用2020諧音「愛你愛你」為口號，希望全台女性除一起愛運動外，同時也要愛自己。台新銀行指出，為展現該行「認真的女人最美麗」的精神，10公里組由彭雪芬親自領跑，帶領台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真及集團女性主管、員工一同參與，還特別邀請到富邦文教基金會執行長陳藹玲共襄盛舉。

在彭雪芬帶領下，台新女性主管路跑團不僅全部在時間內完成賽事，更有多位主管刷新自身紀錄，展現無比堅毅的精神態度，與新時代女性在任何時候都能展現自信與美麗，如同玫瑰花般的絢麗。

台新金控員工自動自發組成加油團，為跑者加油打氣，補給參賽跑者向前邁進的動力，活動現場準備水果迷你冰棒，讓跑完選手可以清涼一下。大會現場還提供編髮、按摩等貼心服務，讓辛苦完賽的跑者，也能美美的回家。

台新銀行強調，教育部體育署推出運動企業認證以來，該行連年獲得認證肯定，對外大力支持多項體育活動並贊助選手，對內藉由公益活動與社團的活絡，鼓勵員工養成運動習慣。該行除了是台新金控獲利核心子公司，拓展業務創造獲利回應股東期待，更持續以具體作為回饋社會、善盡企業社會責任，女子路跑讓女性跑者無畏、認真挑戰自我，同時跑出自信與美麗。