合庫比利時子行 規劃改制分行

為強化歐陸布局，據了解，合庫除了積極評估申設捷克辦事處作為了解東歐及中歐市場的灘頭堡之外，另一方面對於現有的比利時聯合銀行，也著手評估規劃由子行改制為分行，不過由於事涉台銀、土銀兩家國營銀行所持有的股權必須先收購，因此何時開始執行，仍在評估當中，若考慮兩國營銀行編列釋股預算的進度，最快後年才能正式啟動。

比利時在對外銀的金融監管方面，近年來標準更為嚴格，而比利時聯合銀行也應當地監理機關的要求，派駐3席獨立董事、設置審計委員會，目前合庫持股90.02％，台銀、土銀兩家銀行各持股4.99％，各派一席獨董。

比利時對獨董資格要求非常嚴格，要求公司治理相關職位必須夠高、要有海外分行或是財務、稽核等管理經驗，因此儘管比利時聯合銀行僅是合庫在海外的一家子行，但獨董陣容並不輸合庫總行或是其他公股銀行總行，土銀由總經理謝娟娟親自代表出任獨董，合庫由督導海外業務的副總林衍茂出任，而比利時聯合銀行的董事長由目前合庫最資深的副總戴燈山出任。

先前兆豐銀為了擴大海外據點承作業務的動能，曾努力數年，將加拿大子行改制為分行，如今合庫啟動規劃比利時聯合銀行從子行改制為分行，最主要也是為了擴張業務承作的動能。

此外，由於子行還必須另行設置董事會、審計委員會，另有一套公司治理的程序得走，在海外據點運作的機動性上，不如直屬於總行的分行來得強，也成為合庫規劃改制的另一原因。

比利時聯合銀行原本由多家公股銀行共同合資成立，但在十多年來歷經四、五次增資後，合庫經過參與歷次增資，成為持股近九成的最大股東，包括原本台企銀也有投資比利時聯合銀行，但了解，2009年台企銀已基於財務考量，手中的持股賣給合庫，合庫持股也因此超過九成。