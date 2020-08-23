六大興利措施 黃天牧對信託最有感

金管會2020年重頭戲「六大興利方案」中的「信託2.0」可望8月底出爐。金管會主委黃天牧上任後即推出六大興利措施，包括金融業公司治理、保險業清償能力、信託業務、綠色金融、金融科技及金融資安，他自己分享，在信託業法通過時，花了二年時間帶領同仁制定信託業法、子法，見證信託業過去20年的成長，對信託「最有感」。

金管會日前舉辦「信託2.0金融機構高層共識會議」，黃天牧引用美國奧斯丁史考特（AUSTIN SCOTT）的話「信託的應用範圍可與人類的想像力相媲美。」強調信託可用在生活每個層面。

舉例來說，英國彼得兔作者碧雅翠絲．波特（Beatrix Potter），就將彼得兔系列作品的收入購買湖區的農場與土地避免開發破壞，去世之後將14座農場與超過4千英畝的土地捐贈給「英國國民信託組織（The National Trust）」成立了「環境信託」，永久保存湖區豐富多樣的自然風光與傳統田園景致。信託的應用從安養、環境等不一而足。

黃天牧指出，他可說見證台灣信託業過去20年的成長，從制定法條到90年初，信託業公會首次召開會員大會時，當時財政部長顏慶章指出二方向，一是普及信託觀念，讓信託業推展不同商品滿足民眾不同階段需求；二是透過公益功能，成為社會安全網重要的一環。目前已初步達到目的。未來希望信託功能更廣，不要九成在金錢信託。

黃天牧表示，未來如何讓信託業者有獲利機會、讓信託部有更多資源，在低利率環境下創造新模式，創造新的收益來源，讓業者有發展誘因，會在稅制作建議、結構作調整，再作跨部門、跨業整合，金管會將吸取大家意見，再檢視可行性、提供誘因，在法規特留份、意定信託、監護信託推廣上，與司法體系溝通協調，讓業者推動起來能更順手。

日前有學者指出，從信託商品服務使用者角度來看，目前台灣的高齡長者、企業員工都得到信託的利益，但還有三大潛在客群沒被關心到。其一就是「獨居、獨身者」。

據內政部統計，2019年15歲以上人口2,059萬人，1,023萬人處獨身狀態。另外「家族企業接班人」、「智財權擁有者」也是信託潛在客戶。黃天牧指出，學者提到台灣獨身者破千萬「讓人感到驚訝」，他認為金融業不能只談商機也有社會責任，「信託是責任、也是商機」，這是金管會力推信託2.0原因。