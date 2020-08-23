台商回流貸款 7月大增140億

根據財政部對八大行庫最新統計顯示，台商資金回流貸款光是國發會的專案7月大增約98億元，若再加上八大行庫的自辦專案合計也增加超過40億元，八大行庫和台商資金回流相關的貸款申請7月單月就增加了140億元，單月增量刷新今年以來單月紀錄。



境外資金專法上路8月中旬滿周年，財部公布首年申請匯回金額達2,166億元，其中實際匯回1,390億元，有449.4億元將投入實質投資、占資金匯回比重約32％。而八大行庫所統計的最新台商貸款需求統計，也和資金匯回結果亦步亦趨。



統計顯示，截至7月底止，累計全體台商資金匯回相關貸款申請量，國發會專案累計2,280.49億元，行庫自辦專案累計574.09億元，合計所有台商資金回流貸款需求，已突破2,800億元。



財部統計，資金匯回情況7、8月有加速之勢，而八大行庫上述統計結果也呈現匯回資金的台商申請貸款亦有加速之勢，顯見在後疫情時期，台商已加速資金回流的步伐，並著手更積極的進行國內的融資、投資布局。



申請件數上，向八大行庫申請國發會專案的貸款案至7月底止，累計已有238件，核准率幾乎100％；行庫自辦專案申請案則有552件，核准率100％，兩者合計已接近800件。



行庫主管指出，行庫自辦專案，通常是對於國發會專案未能涵納的貸款項目，最常見的就是與買地相關的「土融」貸款，因為國發會專案對土建融案僅限廠房興建的「建融」貸款可納入，但前期購買土地則未納入專案貸款範圍，因此擬回台設廠的台商，如果要買廠房用地，就必須適用行庫的自辦專案貸款。



國發會的台商回流貸款專案承作前三大行庫依序是彰銀、台銀、兆豐，至於自辦專案的前三名則為一銀、台銀、華銀。