創投動起來 早期投資聯盟成軍

創投公會在21日選出新任理事長邱德成，強調要讓規模1,500億元的創投業真正「動起來」，以投資台灣新創事業為最優先，專為新創及投資者搭建平台的「早期投資聯盟」26日成立，集合近20家加速器、天使投資機構及創業投資機構等，要讓台灣創投產業生態系完整邁出一大步。



早期投資聯盟最早倡議單位FINDIT平台表示，長期以來扮演「早期新創企業募資的第一站」角色，發現台灣新創事業愈見蓬勃發展，投資資金端也未曾少過銀彈，現在缺乏的是「有效率的方式」，以及更透明的外部投資者接觸方式，更期待藉由此一平台，槓桿加值早期投資聯盟成員資源，協助新創企業鏈結資金。



FINDIT平台團隊今年稍早即一家家拜訪「金主」，表達平台搭建的重要意義，目前已公布的成員，除了天使投資圈的識富天使會、台灣工研新創協會、台安傑等、SPARKLAB加速器，群益創投、華登國際、益鼎創投等傳統創投業者的加入，且由於平台愈見成熟，已新增多家正在洽談最後階段。



此項建立與推動早期投資與資源媒合的作法，也正好結合經濟部、文化部、農委會三個部會提出共600億元的青創優惠貸款，8月起以「從優、從簡、從速」的原則協助新創、微創、文創及農創業者取得營運資金，除了對象需是立案未滿五年的事業，提出申請的團隊需在三年內，受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時、或取得兩學分證明，凸顯育成中心、加速器早期培訓新創團隊的功能。



邱德成強調，創投資金可以幫助創新和創業，台灣經濟在此波力抗病毒，應該趁勢為創投界開創年輕世代的傳承機會。



至於「創投國家隊」台杉投資的總經理翁嘉盛表示，今年特別募集兩檔基金，專用於投資物聯網早期新創團隊及生技創新醫材團隊，以兼顧新創早期資金需求，透過投資提前與團隊共同合作；此項作法可望加速台灣創投產業生態系完整化。