金融總會帶頭 精進法遵科技 全球大招兵

金融科技像極了氧氣，能活絡業界的業績與組織運作，現在金融總會要帶頭尋求更精進的純氧，與臺灣集中保管結算所投入法遵科技（RegTech）開發，舉辦十分不同的2020監理科技黑客松（Taiwan RegTech Challenge 2020），一次到位向全球展開為期二個月的招募活動，即日起正式開跑，2021年1月底進行DEMO與決選。

四大會計師事務所之Deloitte，解釋法遵科技的功能，在於降低各國政府、國際監管單位與全球金融服務業者的監管成本，是金融科技生態系統的關鍵里程碑，可同時具有靈活、快速、整合與分析的特性，能迅速且廣泛地蒐集各國監理機制與法規的更新，並針對分析結果自動產生報表，法遵科技的應用領域有四大部分：1.合規與治理；2.網路風險與監控；3.防範金融犯罪；4.資料管理與智慧分析。

2020監理科技黑客松（Taiwan RegTech Challenge 2020）是台灣第一個國際級監理科技挑戰賽，參考英國TechSprint機制，建構產官創三者溝通的平台，用共創精神解決數位監理問題。為能吸引更多國際團隊，主辦單位將提供參賽隊伍在過程中獲得龐大輔導資源，決賽大獎更包括價值超過800萬元的資源與服務，挑戰賽於即日起至10月16日展開全球招募，於2021年1月28、29日進行DEMO與決選。

擔任此次活動召集人的金融總會秘書長吳當傑表示，籌備初期，金融科技創新園區、集保結算所及資策會等團隊成員，花了三個月走訪銀行局、保險局、證期局與檢查局四大局，以及七大金融機構的高層主管，歸納收斂出挑戰賽的三大主題：「eKYC」、「市場資訊即時監理」、「防詐欺／預警」，並發展出七項對應子題，目的是要能找出最真實的痛點所在，參賽團隊才能對症下藥。

持續建構完善金融監理法制，是金管會2020年的施政要點之一，為跟上全球數位監理化的進度，今年也成立監理科技專案小組，邀集集保結算所、聯徵中心及相關周邊單位，共同研議發展我國監理科技，同時整合周邊金融單位與業者資源、引進最新科技與系統。

基於法遵科技、監理科技的高難度，主辦單位表示，提前設計了「資料提供方／業師（data partner/mentor）」 與「個案評估輔導」二套機制，以有效促進提案內容落地應用。