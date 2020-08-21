五大國銀7月新增房貸 今年最高

中央銀行21日公布，本國五大銀行7月新增購屋貸款金額547.53億元，創下去年12月的604.07億元以來的新高金額，也拉高今年的新紀錄，顯示房市逐漸回穩，民眾購屋意願明確，惟後續正進入農曆民俗月，以及全球疫情尚未平息，均左右民眾繼續進場的前景。

央行官員強調，購屋貸款增加，主要是新完工交屋的整批分戶貸款增加，觀察台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都移轉棟數，7月單月增加19.3％，年增也有2.8％，但今年前七月則受疫情影響明顯，累計新增移轉棟數年減1.2％。新增房貸利率則是與6月持平，為1.359％，因4、5月陸續反映央行降息下滑較明顯，6月、7月逐漸回穩。

央行官員分析，觀察3、4月肺炎疫情最高峰期間，購屋人相對偏向觀望，出現六都移轉棟數的變化，4月的月增、年增轉為負數，5月仍是負數，但6月起開始轉正，主要是房貸作業約需費時1個月至1.5個月以上，因此可看見，5月以後交易比較熱絡，也開始反映在6月、7月的新增房貸金額增加上。

目前來看，台灣疫情控制仍良好，經濟活動逐漸恢復，因此房地產業者、銀行對6月之後的房貸趨勢看法相對樂觀，銀行也積極爭取優質客戶。

不過，央行官員指出，8月19日至9月16日進入農曆的民俗月，交易可能會減少，民俗月過後，則要觀察未來全球疫情的發展。

此外，7月本國五大銀行新承作放款加權平均利率為1.275％，較6月的歷史新低利率1.135％，上升0.140個百分點，主要是因週轉金及資本支出貸款利率上升。

在6月新增放款金額一舉突破兆元大關，來到1兆93.29億元的歷史新高後，7月則降至7,044.20億元，主要是資本支出、週轉金貸款、消費性貸款皆下降的影響。

其中，資本支出貸款月減184.52億元、週轉金貸款月減2,769.35億元、消費性貸款月減118.03億元。