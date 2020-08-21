兩岸金融巨頭再攜手 國泰螞蟻設陸消金公司

兩岸金融巨頭再攜手合作。國泰金控21日公告，子公司國泰世華銀將出資8億人民幣（約合新台幣34.1億元），與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％，但可參與經營，且強調是「站在巨人的肩膀上進軍大陸消費金融市場」。

雖然國銀已有中信銀、凱基銀、王道銀等都與大陸企業合資成立消金公司，永豐銀亦找到合作對象正在申請中，但重慶螞蟻消金公司資本額80億人民幣，預期是國銀合資消金公司中規模最大者，且已與兩岸金融監理單位預先溝通，希望送件申請後，能儘速開業。

這是國泰金與大陸螞蟻集團第二度共同經營金融機構，第一家是國泰金原100％持有的大陸國泰產險，將51％股份出售給螞蟻，兩大集團共同經營，擴大網路投保等商機，這次是第二次要共組消金公司，螞蟻依舊占大多數股份，國泰世華銀占10％，另外還有其他股東，暫不能公布。

螞蟻科技即早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，訴求依不同場景有不同商品線，但主要競爭力即是網路金融技術及市占極強。

國泰金在大陸已有各50％合資的陸家嘴國泰人壽，有國泰世華銀的大陸子行，亦有合資的國泰產險，這次是與螞蟻科技合作，以持股10％方式，參與新設重慶螞蟻消金公司。

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