彰銀案》台新金回應了 彰銀工會盼出清持股

▍ 台新金／四點聲明 盼財部解僵局

台新金控晚間發出四點聲明，主要籲請財政部解決彰化銀行案，請財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案，為彰銀、台新金及政府開創三贏局面，甚至強調若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。

台新金晚間發出四點聲明：

首先，台新金對於21日台灣高等法院（更一審）判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，我們感謝法院再次還給台新金一個公道。

其次，台新金投資彰銀迄今已15年，當時台新金係參與公開之國際標案並以溢價40％的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，亦非台新金所願。

接著，本案爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理（台北地院、高等法院及最高法院），一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在。

21日承蒙台灣高等法院再次判決肯認雙方之契約關係，但彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家。台新金謹此呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

最後，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一。故倘若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。

▍ 彰銀／既已無意 何必藕斷絲連

彰銀工會指出，21日上午臺灣高等法院就台新金與財政部確認契約關係存在訴訟，法院雖然判決台新金與財政部間契約存在，但高等法院僅認為應支持台新金取得彰銀四席普通董事，並非過半董事席次。

彰銀工會主張，最高法院已明白指出，契約期間應有合理範圍，自台新金2005年10月3日取得彰銀乙種特別股，至今已15年之久，早已超逾合理期間，表決權拘束契約應無繼續效力，彰銀工會認為財政部應繼續上訴，維護全民利益。

彰銀工會指出，彰銀2020年6月19日董事改選時，台新金持有彰銀股份達22.55％，而彰銀董事最低當選門檻為10.4％，台新金至少可取得2席法人代表董事，卻未積極投票選任其所提名的5名法人代表人候選人，一方面對其股東及委託書被徵求人有背信之虞；另方面又不斷訴訟主張財政部須無限期支持其所提名董事候選人，二相矛盾，立場不一，顯不合理。

彰銀工會指出，事實上，台新金早於2008年1月15日已曾明確公告「全部撤銷並終止執行」換股併購彰銀的條件及架構，且台新金更在今年直接放棄在彰銀董事會的任何法人代表人席次，表示其已無意圖控制彰銀或與彰銀建立密切關係，台新金既然主動放棄對彰銀的經營管理，其投資彰銀股份已不符金融控股公司法要求轉投資公司股票之主要目的，台新金應不得繼續持有彰銀股份，彰銀工會呼籲金管會必須立即要求台新金出清彰銀持股。

延伸閱讀

彰銀經營權之爭 台新金更一審再勝財政部

彰銀案有解？蘇建榮：盼圓滿 成功不必在我

台新金勝訴 牽動保德信併購案審查

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!