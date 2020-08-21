金融科技投資大爆發 2019年調查成長逾4成

金管會今天公布，2019年金融業投入金融科技總金額達新台幣165.2億元，年增逾4成，但各公司有業務發展預算考量，預估今年投入金額為188.8億元，預期年成長率為14.3%。

金管會今天公布近3年金融業投入金融科技發展金額，2019年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為165.2億元，平均每家業者投入5524萬元，較2018年的3936萬元，成長率為40.32%；預估2020年投入金額則為188.8億元，預計年成長率14.3%。

綜合規劃處處長林志憲表示，主要是因為去年基期較高，且各家公司有業務發展預算考量，會尊重市場。

進一步分析2019年金融業投資金融科技概況，首先，在投入金融科技經費方面，2019年金融業投入金融科技發展經費，以銀行業投入最多，達118.9億元，年成長達49.92%；保險業則為34億元，年增25.43%；證券期貨業為9.6億元，年增17.27%；周邊單位僅有2.7億元。顯示金融科技發展對提升金融業經營效率與效能的重要性日益增加。

2020年也預估以銀行業投入經費最多，達133.5億元；保險業為40.4億元；證券期貨業有11.4億元；周邊單位為3.5億元。

金融科技相關業務員工數方面，統計2019年負責金融科技相關業務員工數共有8824人，較去年增加1226人，其中銀行業有6364人、證券期貨業為990人、保險業有1114人、周邊單位356人。

金融科技專利部分，2019年申請共達844件、通過600件，每家業者平均申請案件數為2.82件，較2018年1.98件增加；且2019年平均通過件數為2.01件，也較2018年的1.68件增加。

另一方面，若分析金融業者與金融科技業者合作情形，2017年業務合作類型原多為「支付、大數據及資安」等，但到2018年及2019年調查結果發現，除大數據及資安外，前幾名業務合作類型逐漸轉變為AML／KYC（Anti Money Laundering反洗錢與Know Your Customer認識你的客戶）、人工智慧、雲端服務、Open API等領域。

金管會表示，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等議題，加上推動開放銀行等因素，讓相關技術領域的合作案增加。

金管會自2018年起，每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技概況，今年度持續調查2019年相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，共計有299家填報。

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