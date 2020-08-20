金融業投入金融科技趨緩 今年估投資188.8億

金融業2020年投入金融科技的腳步放緩。金管會綜規處處長林志憲20日公布近三年金融業投入金融科技發展金額，2019年投入總金額達165.2億元較2018年增加40.3％，2020年預估投入金額達188.8億元，預期年成長率僅14.3％，林志憲分析，主要是基期高，且各家公司有業務發展預算考量，會尊重市場。

林志憲表示，2019年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為165.2億元，平均每家業者投入5,524萬元，較2018年的3,936萬元，成長率為40.32％，2020年預估投入金額為188.8億元，預計年成長率14.3％。

林志憲表示，2019年金融三業以銀行業投入金融科技經費最多，銀行業達118.9億元、保險業34億元、證券期貨業9.6億元、周邊單位2.7億元。2020年也是以銀行業投入經費最多，達133.5億元、保險業40.4億元、證券期貨業11.4億元、周邊單位3.5億元。

林志憲分析，本年度金融業投資金融科技概況顯示，金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加。其中投入金融科技經費部分，銀行業較前一年度成長達49.92％，為各金融業別中成長最快者，保險業及證券期貨業亦分別成長25.43％及17.27％，顯示金融科技發展對提升金融業經營效率與效能的重要性亦日益增加。

林志憲指出，金融業者與金融科技業者合作情形，2017年業務合作類型原多為「支付、大數據及資安」等，至2018年及2019年調查結果發現，除大數據及資安外，前幾名業務合作類型逐漸轉變為AML/KYC、人工智慧、雲端服務、Open API等領域，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等議題，加上金管會推動開放銀行等因素，致相關技術領域之合作案增加。

就負責金融科技相關業務員工數來看，2019年度共有8,824人，其中銀行業6,364人、證券期貨業990人、保險業1,114人、周邊單位356人。整體負責金融科技相關業務員工人數占總員工人數之比率108年度為2.87％，較107年度之2.44％增加。在金融科技專利上，2019年度申請844件、通過600件。每家業者平均申請案件數2019年度2.82件/家，較2018年度1.98件/家增加；平均通過件數2019年度為2.01件/家，亦較2018年度之1.68件/家增加。金管會自2018年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技概況，今年度持續調查2019年度相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，今年共計299家填報。