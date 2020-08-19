遠航擔保品啟動處分 合庫說話了

遠航擔保品啟動處分，合庫看好債權回收。法院幾乎已全面完成合庫的所有遠航擔保品估價，同時也成為19日的合庫法說會上受矚目的焦點，對此合庫發言人周俊隆在法說會上代表合庫首度對外正式回應，合庫的遠航不動產擔保品總共座落在九處，合庫在105年的鑑價結果就是25億，現在已進入拍賣程序，倘若一切進行順利，合庫可望回收相當的債權。

據了解，法院所出具的鑑價結果顯示高度看好位於北市的5筆精華地。合庫的擔保品在台北市精華區的，包括了館前路、龍江路、南京東路、四維路、八德路等精華地段，合庫內部對這5處擔保品的鑑價，分別為2.31億、3.71億、0.94億、0.54億及0.75億，而法院的鑑價結果，則比合庫的內部鑑價結果還要多出25％。

合庫的擔保品處分程序，現在已進入最後階段，法院亦已在拍賣訂定底價之前，完成對擔保品的鑑價程序，法院的鑑價總計有10.38億，不僅已超過合庫對遠航放款餘額20億的一半，甚至比起合庫自家的最新估值8.27億，還高出了25％之多；至於其他的擔保品，則包括了淡水小坪頂105筆房地、內湖區土地、台南市及高雄市不動產各1筆，天母房地47筆設定次順位抵押權，以及淡水還有2筆小坪頂土地尚未由法院完成鑑價。

這筆土地在105年、108年合庫的估值都在8億多，而法院目前對其他擔保品的總鑑價金額已超過23億。

檢調上月對於遠航案大規模起訴相關的行庫董總，當年任合庫金董事長的前第一金董事長廖燦昌還為此請辭去職，特別是在擔保品方面，檢調在對外發出的起訴書聲明中，僅提及合庫位於淡水小坪頂的擔保品，但其他包括北市、台南、高雄等市區不動產均未提及，而據指出，關於遠航授信案最為重要的位於北市精華區的5筆擔保品，才是該授信案最重要的擔保所在，這5筆擔保品，已有不少合庫的企金戶，表態想參加法院的公開拍賣，合庫內部也預期，應該法院一拍就可拍成。

據了解，金融圈人士指出，依照法院拍賣慣例，底價會訂在法院的鑑價結果附近，至於小坪頂擔保品的估值，法院估值11.63億，亦和合庫估值11.71億接近。

根據合庫內部對105年遠航授信案的相關資料顯示，合庫對遠航這筆授信案，主要的把關有三，包括：1、當初遠航在完成重整之後成功復飛，是合庫願意承作該授信案的重要前提之上；2、遠航出具第一戴維斯對不動產擔保品的51億鑑價結果給合庫，結果合庫內部僅給30億估值，而且實際貸款金額僅有22.5億；3、除了對安泰銀的舊貸借新還舊之外，合庫另外新給遠航的營運週轉金僅1.46億，換言之並不願意新借週轉金出去。

延伸閱讀

1600萬遠航退費 近1.2萬筆資料不齊

廖燦昌涉遠航掏空案 閣揆：絕不護短！

遠航掏空案 第一金董事長廖燦昌請辭獲准

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!