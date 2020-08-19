精測布局智慧製造 AIoT感測儀器對外銷售

測試介面廠中華精測首次參加台北國際自動化工業大展，展出人機協作的智慧製造與智慧環保解決方案，公司指出多項AIoT感測器儀器已開始對外銷售。

精測展出項目包括AIoT（智慧物聯網）感測器、人工智慧AI、邊緣運算系統以及智慧管理平台，其中AI智慧製造解決方案，提供各項設備智慧化落地改造方案，包括結合製造執行（MES）系統與無線射頻辨識（RFID），可自動帶入生產參數，並透過自行開發邊緣運算系統內嵌AI演算法，串接各種介面應用進行數據資料採集，偵測設備與生產參數的異常（SPC/ FDC），進行即時分析數據。

精測指出，為打造AI智慧工廠，耗時5年在廠內關鍵生產線上布建逾千個感測器，並針對自家產線需求，開發出線上型高精度化學液AIoT感測器，可進行即時分析各種化學藥液金屬離子、有機、無機化合物濃度。

除了可應用在半導體測試、印刷電路板產業之外，在光電、化工、檢測、環工、製藥、食品以及造紙等產業，也具備整合物聯網與智動化技術。

精測指出，多項AIoT感測器儀器開始對外銷售，包括分光光度計、電極量測系統、雷射光度計、電極滴定系統，自動添加系統、多合一光度滴定儀等。