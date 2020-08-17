起風了！全球央行拚數位貨幣 專家揭3大關鍵

各國央行相繼投入央行數位貨幣（CBDC）的研發與推動，台灣也不例外，香港北威國際集團董事總經理劉憶如引用國際清算銀行（BIS）調查，指出央行推行CBDC有金融普惠性、支付效率、支付安全等動機。

北威今天舉行「數位貨幣新趨勢：不容小覷的金融影響力」論壇，劉憶如表示，數位經濟時代下，數位貨幣是發展趨勢，對央行而言，也有必須要推的原因。

劉憶如引用BIS對全球央行調查，指出各國央行推動數位貨幣有3大動機，一是金融普惠性（financial inclusion）；全世界仍有很多人沒有銀行戶頭，平常使用現金交易，銀行若發行CBDC，可以取代現金發行、交易，這也是央行的最大動機。

其次是支付效率（payments efficiency），劉憶如舉例，今年疫情爆發後，政府希望救助弱勢族群，但部分困苦民眾不見得有銀行戶頭，政府即便端出救助方案，錢也沒有那麼容易到這些人手上，若有數位錢包，就容易很多。

第三則是支付安全（payments safety），劉憶如解釋，除了疫情期間，大家倡導零接觸，部分國家洗錢相當盛行，現金轉來轉去不易留下紀錄，若是發行數位貨幣，或許有助於遏止此現象。

全球央行先後投入CBDC，部分國家甚至已走入試點階段，劉憶如提醒，數位貨幣將造成重大影響，在這之前，政府應先做好應有的基礎設施準備，如數位錢包，並思考如何與第三方支付整合。

此外，數位貨幣將改變跨境交易的生態，企業可以大量節省跨境交易成本，劉憶如提醒，現階段以美元主導的SWIFT國際清算系統勢必受到挑戰，甚至可能進一步影響美元地位。

劉憶如總結，數位貨幣的趨勢不容小覷，且對於總體經濟、國家對資安的掌控都將產生重大影響，上述問題都必須預先思考，才能妥為因應。