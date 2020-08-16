ESG新浪潮 社會債券疫軍突起

亞太地區ESG投資迅速增長，瑞銀財富管理統計，及至今年上半年，APAC／ESG基金總規模（AUM）617.5億美元。關鍵是ESG投資中S（社會）領域，在疫情期間大量發行「社會債券」而上升，目標是社會住宅、醫療保健和教育等項目籌募資金，這個新現象改變了ESG三大項目：Environment環境，Governance治理，Social社會的原本發行目標占比，社會項目有超越環境的跡象。



芝加哥多元資產投資組合管理負責人Nathan S. Shetty指出，氣候變化和其他環境問題幾乎是ESG的代名詞，但疫情迫使人們轉移焦點到公衛健康、種族正義等，更迫使持有大額資本的金主考慮ESG中的其他字母，例如社會層面的保護企業員工、並保障工作權等，因此ESG中的「社會要素」成為與環境、治理一樣重要的議題。



根據國際調研機構AXA Investment Managers統計，2019年底發行的社會債券僅占全球債券的5％，現在占比升高到30％，其中大部分歸因於與疫情相關的債券發行。另一方面，標普全球評級最新發現，以氣候變遷為發行理由的綠色債券，及至5月底綠色債券的發行量已下降至535億美元，2019年同期為841億美元，反之，社會債券發行總額為116億美元，有望超過2019年的167億美元。



瑞銀財富管理指出，ESG在亞太地區興起投資潮已較歐美市場遲了一些，但仍展現迅速增長的力道，看後市發展的原因正是因為美國基金公司實際投資於亞太地區的ESG議題，加上ETF金融商品也增加了ESG相關，因此出現進一步增長空間；目前ESG基金、ESG ETF僅占亞太地區總量的0.79％、1.17％，而各市場監管機構推動積極，可以預估亞太地區將持續驅動ESG市場。



瑞銀財富管理更著重於ESG基金投資標的追蹤，就全球來看，約47％投資專注於治理議題，占比最大，其次才是環境（28％）和社會（25％）。該銀行調查團隊指出，環境和社會議題在亞太地區更需要倡議，受訪161家亞太資產管理業者中，只有十家真正選定議題進行資產分配或管理基金，原因是缺乏合適的投資機會。