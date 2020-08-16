新台幣持續走高 H2央行貨幣政策維持不變

新台幣今年以來表現強勢，公股行庫最新出爐的經濟展望，對於新台幣的後市仍是持續看好，預計將是「盤整偏升走勢」。至於央行的貨幣政策，預期下半年央行貨幣政策將維持不變。

合作金庫銀行分析，台灣因電子出口整體表現尚佳，且台股具高殖利率特性，吸引外資匯入投資，惟時近台股除權息旺季加上亞太地緣政治風險升高，預期新台幣為盤整偏升走勢。

彰化銀行指出，朝鮮半島關係惡化及疫情未見緩和下，使得轉單效應顯著，而台灣電子與資通業出口表現強勁，造成台股持續受到熱錢追捧；再者，歐、美、陸經濟逐步復甦與原物料價格回升下，加上7月發放的振興券帶動國內內需，將可望持續支撐台灣下半年經濟，預估今年新台幣維持相對較強走勢。

在美元方面，彰銀分析，在各國恢復經濟活動下，疫情再度爆發的不確定性隨之而至；然而各國已有防疫經驗，再度引發如先前極度恐慌、美元流動性急速緊縮的風險降低，預期衝擊應仍在各國政府的掌握之中，在市場流動性充足下，風險情緒將左右市場風向與國際資金流向，預期國際美元呈區間震盪格局。

華南銀行分析，隨著疫情漸趨緩解，歐美陸續解封，重啟經濟活動，各國逐漸恢復正常消費、生產活力，可望擺脫需求低迷頹勢；國內在政府運用財政及金融措施，擴大紓困規模，釋放資源的傳遞效應將漸發酵，再藉由7月發放振興券，將激發民間消費動能，目前各項經濟指標雖仍屬疲弱，研判第二季將是今年經濟低谷，下半年可望展現較大反彈力道，預估下半年央行貨幣政策將維持不變。

此外，近期中美衝突升溫，人民幣貶低帶動亞幣弱勢，惟隨著全球主要國家重啟經濟，全球景氣有望逐漸恢復，美元避險吸引力降低，加上台灣疫情防控得宜，有助維持經濟基本面，吸引外資匯入買股，且海外資金持續回流，均推升新台幣。

公股行庫台股投資策略

銀行名稱 看好產業 避開或看壞產業 華南銀行 雲端/資料中心/伺服器、5G與基建、去美化概念股、資產概念股、後疫情時代生醫相關、遠距經濟所衍生的相關產業 能源、航空 合作金庫銀行 電動車、5G、物聯網、AI、生技醫材、水泥 面板、太陽能

資料來源：各銀行 製表：孫彬訓