公股行庫布局台股 鎖定前景看好類股

經過台股攻上歷史新高後，公股行庫規劃，下半年如何在此金融環境中靈活操作，將是致勝關鍵，其中會選擇前景看好的類股。

公股行庫評估，第三季起將進入企業獲利上升周期，支撐獲利復甦，除了經濟解封帶動的需求外，5G發展帶動的科技升級循環，以及大陸去美化的轉單效益等，都將帶動台灣的企業獲利擺脫今年約3％的獲利衰退，明年有機會轉為成長10～15％。

整體來看，預期台股下半年將呈現盤堅向上格局，不過後續要觀察的重點，包含疫情的二次爆發、中美貿易戰與香港國安法細則、美國總統大選等變數，都會使台股反覆震盪。

在看好類股中，華南銀行主管指出，低利率環境下，預期高殖利率族群將持續吸引市場資金偏好，並且以訂單需求較不受消費端影響的雲端/資料中心/伺服器、5G與基建等產業為主，亦會留意去美化概念股、資產概念股。

另外，看好後疫情時代生醫相關的醫材、檢測設備及藥物，另外則是遠距經濟所衍生的網路通訊需求、無人化、自動化科技。

合作金庫銀行主管分析，目前台股部位約達授權部位6～9成，未來將視市場狀況機動調整部位及操作策略。

接下來的台股操作策略，以產業前景轉趨增溫且低本益比及高股息的績優權值股為標的，並採逢低分批布局。

目前看好產業：電動車、5G、物聯網、AI、生技醫材、水泥。看壞產業：面板、太陽能。對金融股看法，由於全球主要央行加碼寬鬆，美國利率已降至0～0.25％的「零利率」水準，衝擊金融類股整體獲利表現，尤其是銀行、證券、壽險為主的金控公司的營收獲利，看法偏向保守。